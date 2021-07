Hackerský útok: Hackeři ohromili stovky firem a žádají výkupné 1,5 miliardy korun

Hackerský útok, který se odehrál pozdě v noci v neděli, 4. července, ochromil především USA a několik mnoho dalších zemí po celém světě. Podle dostupných informací na dark webu drží hackeři objemné množství dat, za která požadují výkupné 1,5 miliardy korun (70 milionů dolarů). Tato informace byla původně zveřejněna na blogu, který obvykle využívá ruská hackerská skupina REvil, jenž stojí za těmi největšími hackerskými útoky na světě. Tvrdí to agentura Reuters, která se jednak bez úspěchu pokusila spojit s vedením REvil, a která jednak uvedla, že podezření na tento ruský hackerský gang má i Joe Biden, aktuální prezident USA.

Tento masivní hackerský útok se „vydařil“ především díky dvěma základním způsobům, které hackeři využívají dnes a denně. Konkrétně se jedná o využití speciálního vyděračského softwaru, který lze klasifikovat jakožto ransomware. V takovém případě dochází nejčastěji ke kompletnímu zašifrování vybraných dat a útočníci poté požadují výkupné, za které vám (ne vždy) poskytnou dešifrovací klíč. Hackeři dále využili tzv. útok na dodavatelský řetězec, kdy dojde k vložení škodlivého kódu přímo do nějakého softwaru či hardwaru, který firma, jakožto oběť, vyvíjí. Tento software či hardware s injektovaným škodlivým kódem se pak neustále rozšiřuje mezi zákazníky či další firmy. Útoky na dodavatelské řetězce jsou v poslední době čím dál tím více využívanější a stojí za masivními škodami.

To, že za útokem stojí gang REvil, si myslí i John Hammond z bezpečnostní společnosti Huntress Labs. REvil stál podle dostupných informací například za masivním květnovým útokem na výrobce masa JBS, v případě nejnovějšího útoku jsou obětí stovky a některé agentury dokonce uvádí, že tisíce. Mezi konkrétní oběti patří například švédský obchodní řetězec Coop, jenž musel zavřít více než 500 svých poboček. Nejvíce obětí se nachází v USA a právě zde se tamní vláda snaží všem obětem pomoci. Americký prezident Biden již pověřil tajné služby, aby se pustili do vyšetřování tohoto útoku. Biden novinářům dále uvedl, že si prozatím nemyslí, že by za útokem mohla stát ruská vláda, prozatím si tím ale nemůže být jistý.