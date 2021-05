Zařízení od Applu jsou rozhodně velmi bezpečná a málokdy se na internetu objeví nějaká zpráva o tom, že se některé jablečné bezpečnostní prvky podařilo obejít – na to jsou tady jiní specialisté. Když se ale řekne, že Apple produkty patří mezi nejbezpečnější, tak to rozhodně neznamená, že na nich můžete dělat co se vám zlíbí. I nadále je nutné, abyste byli ostražití, a to především na internetu. Pokud totiž například nějaké službě laxně povolíte přístup k nějakým datům, tak může být oheň na střeše. V tomto článku najdete 7 způsobů, díky kterým se vyhnete hacknutí vašich Apple produktů.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem