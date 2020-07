Nejen Twitter. Nedávné hackerské útoky se týkaly i dalších sociálních sítí

Na našem magazínu jste se mohli dnes dočíst o masivním hackerském útoku na Twitter, kvůli kterému byly zneužito mnoho „velkých“ účtů. Hackeří poté tyto účty zneužili k bitcoinovému spamu. Na profilu Elona Muska se napříkad objevila zpráva ohledně zdvojnásobení bitcoinového vkladu na daný účet. Jednalo se samozřejmě o podvod. Elon Musk ovšem nebyl zdaleka jediným cílem tohoto útoku. Výtečníci si posvítili i na účty Mika Bloomberga, Jeffa Bezose či například Billa Gatese. I když byl útok velký, sociální síť Twitter není jediná, která se potýkala s útokem hackerů. „Chlubit“ se mohou samozřejmě i ostatní sociální sítě.

Fotogalerie Twitter scam 1 Twitter scam 3 Twitter scam 4 Twitter scam 12 Vstoupit do galerie

Největší sociální síť Facebook se potýkala s hackerským útokem například v říjnu 2018. Podle informací se hackeři dostali k 29 milionům účtů. Sama společnost ovšem varovala, že mohlo jít až o 50 milionů účtů. Smutné na tom je, že společnost po tomto útoku nevěděla, zda údaje byly zneužity. Do impéria Facebooku spadá i WhatsApp. Jeho zástupci v květnu 2019 oznámili, že byl odhalen hackerský útok, který umožňoval do aplikace instalovat špionážní zařízení. Útokem vzali hackeři i sociální síť LinkedIn. Během tohoto útoku byly zveřejněna hesla milionů uživatelů. Minulý měsíc se podle agentury Reuters pak vydávali na stejné platformě hackeři za náboráře firem Collins Aerospace a General Dynamics, aby pronikli evropských sítí vojenských dodavatelů. Zkušenosti s hackerskými útoky se nevyhnul ani Tumblr, který byl napaden před 7 lety. Podle expertů bylo po tomto útoku zveřejněno na 65 milionů e-mailů a hesel. V roce 2016 pak hackeři pronikli i do Telegramu. Podařilo se jim získat 15 milionů iránských telefonních čísel.

Pokud pohlédneme na Twitter, tato poslední kauza není v jeho historii jediná. V letech 2009 až 2010 hackeři zneužili chyby, která umožnila posílat tweety z 45 účtů slavných osobností, a to včetně tehdejšího prezidenta Obamy. V roce 2013 pak byly napadeny účty zaměstnanců agentury AP a The Guardian. V tomto roce se také hackerům podařilo získat čtvrt milionu e-mailových adres, uživatelských jmen a hesel. O dva roky později napadli také účty celebrit a šéfa CIA.