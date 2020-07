Pracujete i na dovolené? S těmito tipy budou vaše data v bezpečí

Práce „na dálku“ se stala nejen novým standardem v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, ale pro spoustu lidí – jak zaměstnanců, tak i živnostníků na volné noze – je také nedílnou součástí dovolené. Na letištích, nádražích či v kavárnách se setkáváme s lidmi, kteří na svých noteboocích a chytrých zařízeních kontrolují e-maily, vyřizují základní nezbytnosti a úkoly a komunikují s kolegy. Používání internetového připojení na veřejných místech s sebou ale oproti domácí Wi-Fi nese jistá úskalí. Jak pracovat na cestách a zároveň být co nejvíce v bezpečí?

Předpokládáme, že základní pravidla IT bezpečnosti – tedy neotevírat neznámé zprávy a přílohy, zálohovat (ideálně do cloudu, na externí zařízení a na pevný disk zároveň) a nepřihlašovat se ke svým účtům z cizích zařízení – všichni znáte. Dále by pro každého uživatele – nejen na cestách, ale i doma – mělo být samozřejmostí používání dostatečně silných hesel a jejich pravidelná obměna.mOdborníci na IT bezpečnost doporučují pokud možno se vůbec nepřipojovat k veřejným Wi-Fi sítím na letištích, v kavárnách nebo hotelích. Pokud je takové připojení nezbytně nutné, je dobré využít buďto VPN, nebo investovat do mobilního datového připojení a připojovat se přes hotspot ve svém telefonu, případně přes mobilní modem s datovou kartou. V případě, že skutečně neexistuje jiná možnost než veřejná Wi-Fi, doporučuji odborníci vybrat takové připojení, které je chráněné heslem, a ke kterému mají přístup pouze hosté daného podniku.

Práce na dovolené by měla být omezená jen na nutné minimum – vyřízení neodkladného e-mailu nebo hovoru. Po splnění těchto nezbytných úkolů by se uživatelé měli okamžitě odhlásit ze všech služebních účtů a pokud možno také vypnout příslušná zařízení. Samozřejmostí je nenechávat svá elektronická zařízení bez dozoru a ukládat je na bezpečné místo, jako je třeba hotelový trezor. Odborníci také v rámci maximální obezřetnosti doporučuji uživatelům, aby k nabíjení svých telefonů nebo tabletů nevyužívali veřejné nabíječky, ale dávali přednost vlastním powerbankám – útoky přes veřejné nabíjecí stanice totiž nejsou ničím neobvyklým.