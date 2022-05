Ruští hackeři vyhlásili válku USA a několika evropským zemím

Ruská hackerská skupina Killnet se probrala a hodlá mířit do kybernetické protiofenzívy. Podle ukrajinské zpravodajské služby NEXTA kromě USA vyhlásila skupina válku taktéž Velké Británii, Německu, Itálii, Lotyšsku, Rumunsku, Litvě, Estonsku, Polsku a Ukrajině. Na druhou strnu se s kapkou nadsázky hodí dodat, že pokud jsou schopní jako ruská armáda, zřejmě se není moc čeho obávat.

⚡️#Russian hackers Killnet announced the launch of a global cyber attack on the #US, #UK, #Germany, #Italy, #Latvia, #Romania, #Lithuania, #Estonia, #Poland and #Ukraine. pic.twitter.com/lu7YujqNJU

— NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2022