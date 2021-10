Apple stále chystá vlastní herní konzoli, neúspěch Arcade jej neodradil

Před pár měsíci obletěly svět velmi zajímavé zprávy pojednávající o tom, že Apple pracuje na vlastní kapesní herní konzoli, kterou by rád pronikl ještě více do herního světa. Ten se sice snažil dobít svou herní službou Apple Arcade, nicméně úspěch se kvůli nevalné kvalitě titulů v ní v porovnání s konkurencí nedostavil. A právě vlastní kapesní herní konzole by mohla být v tomto směru daleko silnější zbraní, což si Apple dle zdrojů portálu MacRumors i nadále uvědomuje a proto práce na tomto produktu žene kupředu.

Kdy přesně by se měl svět kapesní herní konzole od Applu, která by se měl v lecčem podobat například Nintendu Switch, dočkat není v tuto chvíli bohužel zcela jasné. Applu jde podle zdrojů nicméně jak o vytvoření prvotřídního hardwaru, který by měl být jakousi prémiovou řadou ve světě handheldů, ale taktéž o vytvoření, spoluvytvoření či minimálně zajištění vysoce kvalitních titulů, které mají obstát i před tou nejtvrdší konkurencí z dílny Microsoftu či Sony. Poměrně zajímavé je pak to, že právě jejich konzole si Apple vytyčil coby cíle, které má v plánu svým handheldem překonat, což se zdá vzhledem k tomu, že Sony i Microsoft nabízí tradiční “stolní” konzole neuvěřitelný cíl.

Konzole od Applu má být výkonnější než nejlepší Xbox Xbox Series X LsA 11 Xbox Series X LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Xbox Series X LsA 9 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Xbox Series X LsA 8 +10 Fotek Xbox Series X LsA 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Xbox Series X LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Xbox Series X LsA 5 Xbox Series X LsA 4 Xbox Series X LsA 3 Xbox Series X LsA 2 Xbox Series X LsA 1 Xbox Series X LsA 3 Xbox Series X LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Ačkoliv zdroje iDropNews již žádné detaily o kapesní herní konzoli Applu neodhalily, je poměrně pravděpodobné, že její nedílnou součástí bude již mnohokrát omílaný herní ovladač, na kterém má kalifornský gigant dlouhodobě pracovat. První zprávy o jeho vývoji jsme zaslechli snad již v roce 2019 s tím, že v loňském roce se zdálo být jednu chvíli jeho představení takřka na spadnutí coby příslušenství k nové Apple TV. Ta však nakonec dorazila až letos a to navíc bez herního ovladače. Je tedy vcelku pravděpodobné, že si jej Apple šetří právě pro svůj útok na herní průmysl.