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Geniální trik pro majitele LEGO Game Boye. Z obyčejného modelu je najednou plně funkční herní konzole

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Fanoušci LEGO a retro her mají další důvod k radosti. Projekt BrickBoy, o kterém se začalo výrazněji mluvit už loni po spuštění kampaně na Kickstarteru, se totiž posouvá do další fáze. Jeho tvůrci oznámili, že začali rozesílat první stavebnice podporovatelům, což znamená jediné – z nápadu se stává skutečný produkt. A pokud jste si pořídili LEGO Game Boy, právě BrickBoy jej dokáže proměnit v plně funkční herní konzoli.

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Na první pohled jde přitom o nenápadný kit. Ve skutečnosti však obsahuje veškerý potřebný hardware, díky kterému stačí u LEGO Game Boye vyměnit statický displej za funkční obrazovku a doplnit elektroniku. Výsledkem je zařízení, na kterém si skutečně zahrajete hry podobně jako na původním Game Boyi. Zachovaný přitom zůstává vzhled i ovládání LEGO modelu, takže z výstavního kousku se během chvíle stane plně funkční kapesní konzole.

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Úspěch na Kickstarteru otevřel cestu do výroby

Za celým projektem stojí tým BrickBoy, který se s nápadem vytasit LEGO Game Boy o skutečný herní hardware přišel už v loňském roce. Aby mohl svůj plán uskutečnit, spustil kampaň na Kickstarteru, kde si rychle získal pozornost fanoušků LEGO i retro gamingu. Díky úspěšnému financování mohl projekt přejít do vývoje a následně i do výroby. Právě nyní tvůrci oznámili, že první kusy začaly putovat k podporovatelům, kteří projekt financovali. To je důležitý milník, protože potvrzuje, že vývoj je u konce a BrickBoy se skutečně dostává mezi první zákazníky.

 

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Příspěvek sdílený Claudio Tavella (@itavix_bricks)

Z výstavního modelu rázem herní konzole

Myšlenka BrickBoye je přitom překvapivě jednoduchá. LEGO Game Boy sám o sobě slouží pouze jako sběratelský model, BrickBoy jej ale rozšiřuje o vlastní elektroniku, displej i další komponenty. Díky tomu dokáže běžet jako skutečná kapesní konzole a nabídnout hraní klasických retro her. Pokud se první várka osvědčí a projekt bude pokračovat podle plánů autorů, mohl by se BrickBoy stát jedním z nejzajímavějších doplňků, které kdy pro některou z LEGO stavebnic vznikly. Pro fanoušky kostek i nostalgického hraní jde totiž o velmi originální způsob, jak spojit dvě oblíbené záliby do jednoho funkčního celku.

LEGO Game Boy lze zakoupit zde

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