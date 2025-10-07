LEGO Game Boy ožívá. Díky připravovanému mod kitu si na něm brzy opravdu zahrajete

LEGO a nostalgie jdou k sobě skvěle, a když se k nim přidá ještě ikonický Game Boy, výsledek nemůže dopadnout jinak než výborně. Ostatně, LEGO Game Boy set, který se začal prodávat teprve nedávno, patří mezi ty povedenější drobnosti dánské značky za poslední roky. Má sice jen 420 dílků, ale nabízí spoustu detailů, které potěší každého fanouška retro her či minimálně technologií.
Na první pohled zaujme u stavebnice propracovaný D-pad s gumovým podkladem, který překvapivě připomíná ten skutečný, nechybí ale ani zásuvka na kazety, kolečka pro hlasitost a kontrast a dokonce ani lentikulární displej, který modelu dodává iluzi života. Jenže podle známé modderky Natalie The Nerd to pořád není dost. Rozhodla se tedy vzít věc do vlastních rukou a vytvořila funkční verzi, kdy uvnitř LEGO Game Boye ukryla skutečný Nintendo Game Boy DMG a to kompletní s displejem i funkčními tlačítky. A jak se zdá, výsledek je fantastický! Stavebnicový Game Boy totiž funguje velmi spolehlivě.
Fotogalerie
Natalie navíc potvrdila, že její výtvor nebude jen jednorázový experiment. Už brzy se totiž chystá vydat mod kit, díky kterému si bude moci každý přeměnit svůj LEGO Game Boy na plně funkční konzoli. Set bude určen pro běžné hráče, kteří s páječkou zrovna nekamarádí, a měl by obsahovat vše potřebné k tomu, aby z vaší stavebnice vznikl skutečně hratelný kousek herní historie.
Jednoduché to ale rozhodně nebude. Natalie upozorňuje, že k přestavbě budete potřebovat funkční základ z Game Boye Pocket (konkrétně procesor a několik dalších součástek jako například paměť RAM), přičemž cena za set s díly, které vám umožní funkční LEGO verzi vytvořit, by se podle jejích slov měla pohybovat kolem 120 australských dolarů (zhruba 80 USD). Dobrou zprávou je nicméně alespoň to, že k dispozici budou i verze, které nevyžadují pájení. Pokud pak vše půjde podle plánu, první kusy by se měly dostat k zákazníkům na začátku roku 2026, tedy přesně v době, kdy si řada fanoušků retro her bude užívat LEGO Game Boy pod vánočním stromečkem. A možnost si na něm skutečně zahrát bude už je bonus, který by před pár lety asi nikdo nečekal.