Recenze dronu Air Pix: Výkonný kapesní společník nejen pro selfies

Když se řekne „dron“, řadě lidí se možná vybaví poměrně velké zařízení, které stěží vměstnáte do batohu. Kromě velkých dronů ale existují i ty, které by se bez problémů daly označit za kapesní. Mezi tyto drony patří také kapesní dron Air Pix, který jsme v redakci dostali možnost vyzkoušet. Jak se nám tento malý a lehký parťák, určený nejen k pořizování selfie fotografií a videí, zamlouval?

Oficiální informace a balení

Air Pix je nejmenší, nejlehčí, ale také finančně nejdostupnější kapesní dron. Výrobce tohoto dronu měl poměrně náročný cíl – dodat produkt, který nabídne funkce na kvalitní úrovni, ale jehož ovládání zároveň bez problémů zvládnou i zcela nezkušení uživatelé. Rozměry kapesního selfie dronu Air Pix jsou opravdu malé, činí pouhých 102 x 85 x 13 milimetrů, a dron váží jen 52 gramů. Je kompatibilní jak s iOS, tak i s Android zařízeními, a nabízí několik různých režimů ovládání, aplikaci pro chytré telefony s možnostmi ovládání dronu, úprav fotografií a videí a jejich sdílení, a nabízí také podporu pro ovládání za pomoci gest či autonomní let. Dron Air Pix je vybaven 12MP FOV 70° kamerou, nabízí možnost pořizování obsahu ve Full HD kvalitě a v rozlišení 1920 x 1080p, a natáčení videí při 30fps. Rozsah letu tohoto mikro dronu činí 30 metrů. Už samotné balení napovídá, že budete mít tu čest s opravdu kapesním zařízením. Dron se dodává v drobné krabičce, kde kromě samotného zařízení najdete také 8GB microSD kartu, kabel pro nabíjení, stylový dust bag, kabel pro nabíjení a náhradní vrtulky.

Vzhled a konstrukce

Již na první pohled mě zaujalo, že navzdory drobným rozměrům vypadá dron Air Pix opravdu stylově a luxusně. Je vyroben z černého, dobře vypadajícího materiálu s matným finišem, který již od pohledu vypadá odolně, a u kterého jen tak nehrozí poškrábání. I přes své malé rozměry má dron Air Pix velmi odolnou konstrukci. Je opatřen čtveřicí vrtulí, na jeho přední straně se nachází kamera a signalizační LED dioda, na opačné straně najdete tlačítko pro vypínání spolu s USB-C portem pro nabíjení. Na bočních stranách dronu se nachází reproduktory, pod jedním z nich je umístěn také slot na microSD kartu. Signalizační dioda se při nabíjení rozsvítí červeně, v normálním provozu modře. Po stránce vzhledu nelze dronu AirPix absolutně nic vytknout, mně osobně se hodně líbil, a velmi pozitivně hodnotím také jeho odolnost, která je patrná již na první pohled.

Aplikace AirSelfie a ovládání

Dron Air Pix lze ovládat za pomoci aplikace AirSelfie, která je ke stažení bezplatně v App Storu. Velmi užitečnou součástí této aplikace jsou srozumitelné návody nejen na ovládání dronu, ale také na jeho kalibraci a nastavení, ovládání gesty, aktualizaci firmwaru nebo třeba zjištění podrobností o nabíjení. Součástí aplikace je také možnost získání podpory. V aplikaci AirSelfie najdete samozřejmě také rozhraní pro ovládání, kterému se budu podrobněji věnovat za chvíli, a galerii záběrů, které dron pořídil. Aplikaci AirSelfie hodnotím jako dobře zpracovanou. Má přehledné rozhraní, ve kterém se snadno zorientujete. S ovládání dronu prostřednictvím této aplikace jsem neměla nejmenší problém, vše probíhalo hladce, snadno a bez obtíží. Přepínání mezi jednotlivými režimy letu a řízení bylo rychlé a pohodlné, stejně jako ovládání samotného dronu. Dron Air Pix reagoval na veškeré pokyny, provedené v prostředí aplikace, bezprostředně a stoprocentně spolehlivě. Nedocházelo u něj k žádné zpožděné reakci na podněty, k nečekaným rychlým pohybům ani k žádným dalším problémům. Přistání dronu bylo plynulé a dokonale bezpečné. Kromě manuálního ovládání můžete aplikaci AirSelfie použít také k automatickému letu, u kterého jsem uvítala možnost navolení počtu snímků, které se mají v průběhu letu pořídit. Velmi pozitivně hodnotím možnost rychlého a jednoduchého určení, zda s dronem létáte v interiéru nebo venku. Dron Air Pix mě v průběhu zkoušení poslouchal prakticky na slovo, a to jak v prostředí domova, tak i v přírodě. Velmi jsem ocenila jednoduchost a rychlost všech procesů, které s dronem souvisí, a to od počátečního nastavení a propojení s aplikací přes létání v různých režimech až po pořízení a sdílení snímků, přistání a další úkony. Vše probíhalo hladce, snadno, rychle a zcela bez problémů. Dron Air Pix se udrží ve vzduchu zhruba po dobu šesti minut nepřetržitě, baterku jsem ale hlídat nemusela. Jakmile stupeň jejího nabití klesl pod určitou hodnotu, dron sám hladce a bez problémů přistál. Dron se dá nabíjet i přes obyčejnou powerbanku, což zejména na cestách určitě oceníte.

Fotografie a videa

Dron Air Pix mě dále velice příjemně překvapil vysokou kvalitou pořízených záběrů. Řada selfie dronů nedisponuje schopností pořízení fotografií a videí v opravdu vysoké kvalitě a dobrém rozlišení, Air Pix to ale umí s přehledem. Díky širokoúhlému objektivu se tento dron skvěle hodí i k pořízení skupinových fotografií, já sama jsem si u něj ale užila také pořizování skvělých záběrů přírody. Díky funkci stabilizace jsem se při zkoušení dronu ani jednou nesetkala s tím, že by záběry byly neostré, rozmazané nebo roztřesené. V galerii si můžete prohlédnout, jak si AirPix dokázal poradit i s horším světlem nebo větrným počasím. Veškeré pořízené fotografie i videa je možné zhlédnout v galerii v prostředí aplikace AirSelfie, kde je můžete přidat mezi oblíbené, upravovat, mazat nebo sdílet obvyklými způsoby.

Závěrem

Z dronu Air Pix jsem byla prakticky od počátku jednoznačně nadšená. Pozitivně hodnotím nejen jeho drobné rozměry, odolnost, lehkost a vzhled, ale především kvalitu pořizovaných záběrů, snadnost ovládání a celkovou spolehlivost. Potenciál pro využití tohoto stylového a výkonného drobečka vidím nejen v pořizování selfie nebo skupinových fotografií, ale také při výletech do města nebo do přírody, kdy jsem s jeho pomocí mohla snadno, rychle a bez problémů pořídit povedené záběry (samozřejmě s ohledem na cenu dronu) z úhlů, které by mi můj iPhone nedovolil. AirPix je sice označován jako selfie dron, možnosti jeho využití jsou ale ve skutečnosti mnohem bohatší, a pro mne samotnou se po dobu zkoušení stal nerozlučným společníkem na všech možných výletech.

