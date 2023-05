Sony představilo kapesní verzi PS5!

Měsíce spekulací okolo příchodu nové kapesní konzole od Sony jsou u konce! Japonský výrobce totiž tento produkt před pár hodinami částečně představil a veškeré další spekulace tím tedy zarazil. Mnoho toho sice zatím o novince nevíme, už nyní se však o ní dá říci, že se o nástupce ikonických PSP či PS Vita jednat nebude.

Oficiální název novinky Sony prozatím nezveřejnilo a hovoří o ní tak stále jako o Projektu Q. Dominantou produktu má být nicméně velmi kvalitní 8″ displej, který bude po stranách uchycený v mutaci ovladače PS 5 Dualsense. Uživatelé, kteří jsou na tuto novinku zvyklí, si tedy naštěstí na nic dalšího zvykat nebudou, což je rozhodně super. Hlavní háček novinky pak tkví v tom, že se nebude jednat o plnohodnotnou konzoli, nýbrž o streamovací zařízení. Jinými slovy, na Projekt Q si neuložíte hry a nezahrajete si je kdekoliv a kdykoliv, ale budete na něm moci hrát jen ty hry, které máte nainstalované přímo na vašem PlayStationu 5, ze kterého budou přes WiFi streamovány do kapesní konzole. Jedná se tedy ve výsledku o vzdálené hraní, které lze nyní provádět třeba i přes mobil, což je trochu škoda. Možnost instalace her přímo na handheld by totiž byla bezesporu daleko zajímavější a k nákupu by přiměla třeba i majitele konzolí Xbox.

Take a sneak peek at new accessories revealed at today’s Showcase — the Project Q device for playing games installed on your PS5 and streamed over WiFi, plus our first official wireless earbuds offering lossless audio on PS5 and PC.

More details to come in the months ahead. pic.twitter.com/0nzemSWSCV

