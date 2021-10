7 věcí, které očekáváme od 16″ MacBooku Pro

Pokud sledujete dění v jablečném světě, tak vám zajisté před dvěma dny neunikl článek, ve kterém jsme vás informovali o tom, že Apple rozeslal médiím pozvánky na letošní třetí Apple Keynote. Tato konference dostala název Unleashed a konat se bude již brzy – konkrétně příští týden v pondělí, tj. 18. října 2020, a to tradičně od 19:00. Na programu je představení přepracovaných MacBooků Pro, a to hned dvou modelů – 14″ a 16″. Pokud se na nové přenosné počítače od Applu těšíte stejně jako my, tak by se vám mohl líbit tento článek, ve kterém si ukážeme, co očekáváme od 16″ MacBooku Pro (2021).

Přepracovaný design

Posledního redesignu MacBooků jsme se dočkali již před dlouhými pěti lety. Od roku 2015 tedy jablečné přenosné počítače vypadají stále stejně, a to i přesto, že u nových modelů Apple nasadil revoluční procesory Apple Silicon. Pravdou je, že v roce 2019 sice došlo k přepracování 15″ modelu, ze kterého vznikl model 16″, v jádru se ale pořád jedná o prakticky totožné zařízení. Již současný 16″ MacBook Pro má oproti 13″ modelu menší rámečky, tudíž na tomto poli příliš změn neočekávejte. Samotné šasi by se ale mělo přiblížit designu nejnovějších iPhonů a iPadů, což znamená, že by mělo být ještě hranatější a ostřejší než nyní.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Kvalitnější displej

Chystaný 16″ MacBook Pro by měl oproti svému předchůdci přijít s o mnoho kvalitnějším displejem. Konkrétně se spekuluje o tom, že letošní MacBooky Pro by měly vůbec jako první přijít s mini-LED displeji. Tento typ displeje Apple v současné chvíli využívá jen a pouze u 12.9″ iPadu Pro z roku 2021. S využitím mini-LED displeje bychom se měli dočkat ještě lepšího podání barev a zvýšení maximálního jasu s kontrastem. Zároveň by mohl být celý displej ještě o něco užší. Co se rozlišení týče, tak nový 16″ model nabídne 3456 x 2234 pixelů. Tato informace je prakticky potvrzena, jelikož byla nalezena v macOS.

MagSafe je zpět. I další konektory

Apple pohřbil nabíjecí konektor MagSafe v roce 2016, kdy došlo k poslednímu redesignu jablečných přenosných počítačů. Od té doby nabíjíme MacBooky prostřednictvím Thunderboltu, potažmo pomocí konektoru USB-C. Tato změna byla velmi kritizována a rozhodně se není čemu divit, jelikož MagSafe dokázal zabránit zničení zařízení v případě, že byste zakopli o nabíjecí kabel. MagSafe se svým způsobem vrátil již minulý rok, avšak ne tak úplně jak bychom chtěli – u iPhonů. Podle dostupných zpráv se ale MagSafe konektoru letos dočkáme právě i u chystaných MacBooků. Společně s MagSafe konektorem by mělo dojít také k návratu HDMI konektoru a čtečky SD karet.

Čip M1X

Když Apple minulý rok představil čip M1, první z rodiny Apple Silicon pro jablečné počítače, tak jsme tak nějak očekávali, že bude opravdu výkonný. Nakonec však tento čip doslova předčil veškerá očekávání. Kromě výkonu, který je jednoduše bezkonkurenční, je čip M1 také nesmírně úsporný. A letos bychom se u nových MacBooků Pro měli dočkat jeho vylepšené verze – konkrétně bude mít označení M1X. Tento čip nabídne celkově 10 jader, ze kterých bude 8 výkonnostních a 2 úsporná. Co se GPU týče, tak to by mělo v základu nabídnout 16 jader, za příplatek pak 32 jader, což je oproti 8 jádrům u současného M1 opravdu velký skok. U 16″ MacBooku Pro pak díky M1X očekáváme také větší počet Thunderbolt portů.

Větší kapacita operační paměti

Každému hlavnímu čipu v počítači sekundují také operační paměti, respektive jednotné paměti, jak je u Maců nazývá Apple. V současné chvíli získáte v základní konfiguraci MacBooku s čipem M1 operační paměť o kapacitě 8 GB, připlatit si však můžete za 16 GB. Mnohým uživatelům tohle samozřejmě dostačuje, těm náročnějším ale bohužel nikoliv. A právě těmto uživatelům budou určeny chystané MacBooky Pro, které by se po stránce výkonu měly konečně pořádně odlišit od MacBooku Air. V základu bychom měli získat 16 GB operační paměti, za příplatek bychom si pak mohli vybrat variantu se 32 GB či 64 GB operační paměti.

Nová přední kamera

Apple již po dobu několika dlouhých let využívá pořád tu samou přední kameru. Ta má rozlišení pouhých 720p a byť se s příchodem čipu M1 dočkala určitého vylepšení, tak se stále jedná o velikou slabinu jablečných přenosných počítačů. U chystaného 16″ MacBooku Pro bychom se měli dočkat zbrusu nové přední kamery s rozlišením 1080p, kterou aktuálně najdeme například u 24″ iMacu s čipem M1. Tato kamera bude, stejně jako u zmíněného iMacu, přímo „spolupracovat“ s hlavním čipem, což znamená, že se můžeme těšit na opravdu nádherný obraz.

Papa, Touch Bare

V případě, že momentálně vlastníte MacBook Pro, tak je dosti pravděpodobné, že na něm máte i Touch Bar. Zpočátku byl Touch Bar k dispozici jen u příplatkových modelů MacBooků Pro, každopádně postupem času si našel cestu i do základních modelů. Při představení Touch Baru se očekávalo, že bude mít mezi uživateli nesmírný úspěch – kdo by taky nechtěl mít k dispozici druhý displej, navíc k tomu dotykový. Nakonec se ale ukázalo, že Touch Bar většina uživatelů stejně nevyužívá, a že na něm mají permanentně zobrazené klasické ovládací prvky pro změnu hlasitosti, jasu, apod. Současné modely MacBooků Pro tak budou nejspíše posledními, které Touch Bar nabídnou. Osobně jsem si na Touch Bar také nezvykl, a tak se ptám, zdali to někomu vůbec bude vadit. Naopak si myslím, že uživatelé klasické fyzické klávesy ocení více.