7 věcí, které očekáváme od 14″ MacBooku Pro

Ve včerejších večerních hodinách Apple rozeslal vybraným médiím pozvánky na letošní třetí konferenci od Applu. Ta konkrétně dostala název Unleashed a konat se bude již příští pondělí, tedy 18. října 2021. Očekáváme představení především zbrusu nových MacBooků Pro, konkrétně dvou modelů, a to 14″ a 16″. Ve hře je také představení třetí generace sluchátek AirPods, za slovo nás ale rozhodně neberte. Nové MacBooky Pro přijdou s velkými novinkami, které rozhodně budou stát za to. V tomto článku se podíváme na 7 věc, které očekáváme od 14″ MacBooku Pro (2021).

Zbrusu nový design

Již delší dobu se mluví o tom, že nové MacBooky nabídnou zbrusu nový design. I když se to nemusí zdát, tak ve skutečnosti už je na čase, jelikož současný design u MacBooků využívá Apple již dlouhých šest let. 14″ model nahradí ten současný 13″ s tím, že velikost těla jako takového zůstane plus mínus stejná. To znamená, že dojde k výraznému zmenšení rámečků okolo displeje, což je aktuálně u 13″ modelu určitou slabinou, tedy pokud jej porovnáme se současným 16″ modelem. Šasi nových MacBooků Pro by se mělo stát ještě hranatějším, čímž by došlo ke sjednocení s nejnovějšími iPhony a iPady. Nějaké šílenosti však na poli designu určitě neočekávejte.

Lepší displej

S příchodem 14″ MacBooku Pro samozřejmě očekáváme také využití lepšího displeje. Ten by měl rozhodně nabídnout ještě vyšší jas a kvalitnější podání barev. S velkou pravděpodobností přijdou nové MacBooky Pro vůbec poprvé s mini-LED displeji, což bude rozhodně obrovský skok kupředu. V současné chvíli nabízí mini-LED displej pouze 12.9″ iPad Pro (2021) a žádné další zařízení od Applu. Díky využití mini-LED by mohlo dojít ještě k většímu ztenčení displeje jako takového. Co se rozlišení týče, tak chystaný 14″ model nabídne nejspíše 3024 x 1964 pixelů, což udává jemnost okolo 250 pixelů na palec.

Návrat MagSafe a dalších konektorů

Současné MacBooky Pro disponují buď dvěma anebo čtyřmi konektory – nic mezi tím. Konkrétně se jedná u Thunderbolt 3 konektory a nutno podotknout, že zpočátku Apple za tohle rozhodnutí schytal vlnu kritiky. Uživatelé si však postupně zvykli a v současné době už bych řekl, že se rozhodně nejedná o problém. I přesto ale očekáváme, že u letošních nových MacBooků Pro přijde k návratu některých konektorů. Konkrétně očekáváme navrácení MagSafe konektoru, který slouží k bezpečnému nabíjení jablečných přenosných počítačů. Kromě MagSafe bychom se pak měli dočkat i návratu HDMI konektoru či čtečky SD karet, což jsou zkrátka a jednoduše základní konektory, které by neměly chybět na žádném přenosném počítači.

Bezkonkurenční čip M1X

Současný 13″ MacBook Pro je k dispozici s vůbec prvním čipem Apple Silicon, který má označení M1. Tento čip nabízí 8jádrové CPU a 8jádrové GPU a nutno podotknout, že díky svému výkonu a úspornosti zkrátka nemá konkurenci. Jedná se ale samozřejmě o pouhý začátek. Čip M1 je starý „už“ celý jeden rok, tudíž je logické, že Apple přijde s novou verzí. Nebude se ale nejspíše jednat o čip M2, ale o čip s označením M1X. To znamená, že tento čip bude zkrátka a jednoduše vylepšenou verzí původního M1 – podobný jev jsme mohli vidět u čipů A-series u iPadů. Od čipu M1X očekáváme 10 jader v případě CPU s tím, že 8 jader bude výkonnostních a zbylé 2 pak úsporná. V případě GPU si pak zákazník bude moci zvolit mezi 16 jádry či 32 jádry.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Vyšší operační paměti

Co se týče výkonu, tak u hlavního čipu to rozhodně nekončí. Kromě něj by zcela logicky mělo dojít také k navýšení operačních pamětí, potažmo jednotných pamětí, jak je Apple nazývá. V současné chvíli získáte u 13″ MacBooku Pro v základní konfiguraci 8 GB operační paměti, připlatit si však můžete za 16 GB. U nového 14″ MacBooku Pro by si uživatelé mohli nakonfigurovat celkově až 64 GB operační paměti, což je pro většinu více než dost. Podle dostupných informací by měl základní model nejspíše nabídnout 16 GB operační paměti s tím, že si uživatelé budou moci připlatit za středních 32 GB či vrcholných 64 GB. Díky čipu M1X se dočkáme také vícero Thunderbolt konektorů – s čipem M1 je možné mít maximálně dva.

Lepší přední kamera

Ještě před několika lety se očekávalo, že by měly chystané přepracované MacBooky Pro nabídnout Face ID pro ověření. Dnes můžeme s chladnou hlavou říci, že se Face ID zcela jistě nedočkáme. U jablečných přenosných počítačů tak bude i nadále k ověření využíváno Touch ID. To ale neznamená, že Apple nezapracuje na přední kameře chystaných MacBooků Pro. V současné době využívá u MacBooků Pro přední kameru s rozlišením 720p, a pokud vlastníte stroj s M1, tak dochází ještě k vylepšování obrazu v reálném čase. U nového 14″ MacBooku Pro by měl Apple nejspíše přijít s přední kamerou, která bude mít rozlišení 1080p. Aktuálně touto kamerou disponuje 24″ iMac s čipem M1.

Odstranění Touch Baru

Představení Touch Baru jsme se dočkali již před několika dlouhými lety. Zpočátku ním disponovaly vrcholné MacBooky Pro, později už ale i ty základní. Nalejme si však čistého vína – již od samotného představení Touch Baru se jedná o kontroverzní součást přenosných počítačů od Applu. Někteří uživatelé si na něj sice zvykli, většina z nich má ale nastaveno, aby se na něm permanentně zobrazovaly klasické klávesy. Jak moc se může Touch Bar zdát skvělý, tak ve skutečnosti se s očekávanou slávou bohužel nesetkal. Letos se tak Apple nejspíše rozhodne pro jeho odstranění. Namísto něj budou využity klasické funkční klávesy, což zajisté ocení mnoho z uživatelů.