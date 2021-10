Apple oznámil, kdy představí nové MacBooky Pro

Datum představení nových MacBooků Pro již konečně není tajemstvím. Kalifornský gigant totiž před několika minutami rozeslal vybraným médiím a jedincům pozvánky, ve kterých se dozvídáme, že se představení nových MacBooků Pro dočkáme již zanedlouho, a to přesně 18. října 2021, a to tradičně od 19:00 našeho času. Konkrétně očekáváme příchod přepracovaného 14″ a 16″ MacBooku Pro.

Představení MacBook Pro

Samotnou pozvánku, kterou Apple vybraným médiím odeslal, najdete pod tímto odstavcem. Samozřejmě na ní není vyloženě napsáno či jinak znázorněno, že se nových MacBooků Pro dočkáme. Jedná se však svým způsobem o prakticky jasnou věc, jelikož tomu napovídají všemožné úniky a ostatní zprávy, kterými se plní internet. Stejně jako v případě několika předchozích Apple Keynote se bude i tato říjnová konat pouze online, bez přítomnosti fyzických účastníků. Konference bude zcela jistě předtočená a odehrávat se bude v Apple Parku za přítomnosti představitelů jablečné společnosti. Nové MacBooky Pro by měly nabídnout kompletně přepracovaný design s menšími rámečky okolo displeje. Displej by měl nabídnout rozlišení 3024 x 1964 pixelů, respektive 3456 x 2234 pixelů u 16″ varianty. Co se výkonu týče, tak se dočkáme výkonnějšího čipu M1X, kterému by mohlo sekundovat až 32 GB operační paměti. Dočkat bychom se měli návratu MagSafe konektoru, společně s HDMI a čtečkou SD karet. Naopak by mělo dojít k odstranění Touch Baru. Ve hře je také představení AirPods třetí generace, upřímně si však nemyslíme, že se dočkáme.

