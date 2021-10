Brzký příchod nových MacBooků Pro s Apple Silicon znovu potvrzen

Čekáte-li na příchod nové generace MacBooků Pro s čipy Apple Silicon, máme pro vás velmi dobrou zprávu – jejich odhalení v následujících týdnech je totiž prakticky jisté. Před pár hodinami jej totiž znovu potvrdil jeden z nejlepších zdrojů informací posledních let – konkrétně technologický reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg, jehož zdroje patří mezi ty nejlepší ze všech.

Zdroje Gurmana sahající dle všeho přímo do řad Applu měly nově novináři potvrdit, že je kalifornský gigant již skutečně připraven odhalit novou generaci MacBooků Pro s čipsetem M1X – tedy s vylepšenou verzí čipu M1, jenž byl odhalen v loňském roce. Nový čip by měl oproti předešlé verzi vynikat podle dostupných informací primárně v grafickém výkonu, který by měl být skutečně brutální. Jen z čipu však novinka těžit nemá. Svět má totiž zaujmout mimo jiné i novým designem, mini LED displeji či třeba návratem některých portů v čele s HDMI či čtečkou SD karet. Poměrně zajímavé je pak to, že by se měl na počítače vrátit i MagSafe konektor, byť v upravené podobě. Poroučet by se z nich naopak měl OLED dotykový panel Touch Bar, který si mezi uživateli nikdy nenašel příliš velkou oblibu.

Kdy přesně bychom se měli odhalení novinek dočkat je v tuto chvíli bohužel nejasné. Apple by totiž mohl konferenci uspořádat de facto kdykoliv v říjnu, byť již nyní je jasné, že dřív než ve druhém říjnovém týdnu to kvůli nutnosti rozeslat pozvánky na událost s týdenním předstihem nebude. Obecně pak platí, že říjnové konference bývaly spíše ke konci měsíce, takže se dá stejný scénář očekávat i letos. Kdyby pak kalifornský gigant nestihl vyrobit dostatečné množství novinek, mohl by teoreticky odložit jejich odhalení až na listopad. I v něm totiž v minulosti nové Macy odhaloval.