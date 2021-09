Nový MacBook Air dorazí později než se očekávalo

Fanoušci MacBooků Air si budou muset na jeho novou generaci počkat déle než se ještě donedávna předpokládalo. Tvrdí to alespoň analytik Ming-Chi Kuo, jehož zdroje se v minulosti ukázaly jako jedny z nejpřesnějších. Na vině má být celosvětový nedostatek komponentů, který se začíná podepisovat i na samotném Applu.

Zatímco ještě před pár měsíci měl kalifornský gigant v plánu novou generaci MacBooků Air s čipem Apple M2 uvést v polovině příštího roku (tedy pravděpodobně na WWDC 2022), kvůli nynějším nynější situaci ve světě byl podle zdrojů Kua nucen svůj vizi mírně přehodnotit. Z poloviny roku se tak rázem stalo 3. čtvrtletí a tedy pravděpodobně září. V červenci a srpnu totiž Apple představuje své novinky zřídkakdy a když už, jedná se spíš jen o minoritní upgrady. U nové generace MacBooku Air se však očekává nasazení nového designu s ostrými hranami, užšími rámečky kolem displeje a snad i návratem MagSafe, byť mírně přepracovaného.

S ohledem na odsunutí nové generace MacBooku Air je v tuto chvíli otázkou, jak na tom je Apple u dalšího očekávaného stroje příštího roku – tedy nástupce většího iMacu. I s tím se totiž počítalo zhruba v polovině příštího roku, ale s ohledem na MacBooky Air nyní nelze vyloučit to, že jej Apple nakonec taktéž odsune a ukáže jej světu později. Zde by však dával větší smysl až říjen či listopad, jelikož právě v těchto měsících se světu většinou důležité upgrady Maců odhalují. Po boku nového iMacu by se pak mohl představit i nový iPad Pro, u kterého se taktéž očekává velmi slušný redesign.