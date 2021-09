Naznačil Apple skrze Back to School termín konání druhé podzimní Keynote?

Zatímco nad termínem první podzimní Keynote nevisí již dobrý týden žádné otazníky, jelikož její konání dnes večer Apple oznámil již minulý týden, nad termínem druhé podzimní Keynote visí zatím otazníky. Termín jejího konání však možná naznačil samotný Apple skrze termín konání slevové akce Back to School, kterou pořádá po celém světě.

Obecně platí, že skrze Back to School nelze nakupovat nově představené produkty ve formě iPadů a Maců, což jsme si mohli ověřit třeba loni u iPadů Air 4, které Apple ze své nabídky vyjmul. Loni pak ukončil tuto slevovou akci 12. října s tím, že 13. října pořádal tiskovou konferenci, na které světu odhalil novinky v čele s iPhony 12. Nutno přitom dodat, že iPhony měly být původně představeny místo iPadu Air 4 v září, což se však kvůli výrobním problémům nepodařilo. Apple by to ale ušetřilo jejich vyjmutí z akce. A jelikož i v předešlých letech končila akce Back to School většinou velmi krátce před konáním druhé pozdimní konference Applu, dá se díky tomu předpokládat, že letošní druhá Apple Keynote toto pravidlo neporuší. Pokud bychom tedy brali tuto skutečnost v potaz, zjistili bychom, že Back to School končí v Evropě v pondělí 11. října, takže druhá Keynote by mohla proběhnout za méně než měsíc – tedy v úterý 12. října. Pozvánky na ní by pak měl Apple rozeslat v úterý 5. října v případě, že bude opět “jen” online, nebo v úterý 28. září v případě, že by jí pořádal za účasti novinářů živě.

Na druhé podzimní Keynote by se měl svět dočkat představení nové generace MacBooků Pro, která má být osazena čipy Apple Silicon, mini LED displeji či vícero porty. Dočkat bychom se u ní měli rovněž nového hranatějšího designu, díky kterému by se tak měly stroje designově výrazně přiblížit novějším iPhonům, iPadům či iMacům M1. Kromě MacBooků se na akci očekává i odhalení nové generace iPadů mini a základních iPadů. Co dalšího by nám mohl u této příležitosti Apple ukázat nicméně zatím netušíme.