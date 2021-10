Nové MacBooky Pro dostanou 120Hz mini LED displej

Nová generace MacBooků Pro, která by se měla světu představit už příští pondělí na druhé podzimní Keynote, bude dle všeho mnohem zajímavější než jsme si doposud mysleli. Tvrdí to alespoň displejový expert a analytik v jedné osobě Ross Young. Ten se nechal před pár hodinami slyšet, že dle jeho zdrojů má Apple v plánu nasadit u MacBooků prakticky tytéž panely co používá u 12,9” iPadů Pro, z čehož by měl svět těžit více, než na “první dobrou” myslel.

Youngovy zdroje tvrdí, že díky nasazení technicky shodných panelů z iPadů Pro do MacBooků Pro se u laptopů dočkáme nejen mini LED, ale dokonce i variabilní obnovovací frekvence až do 120 Hz, což si můžeme nyní užít třeba i u iPhonů 13 Pro. Díky tomu by se tak měl pohyblivý obsah na Macích zobrazovat plynuleji a celkově příjemněji, zatímco statický obraz by zase měl díky snížení obnovovací frekvence displeje spotřebovávat méně energie a tím pomáhat k lepší výdrži baterie. Je nicméně otázkou, zda se obnovovací frekvence sníží například až na 10 Hz jako je tomu u iPhonů, či zda zůstane výše.

Obecně se sice dá říci, že vyšší obnovovací frekvence displeje není u počítačů žádnou závratnou novinkou, přesto však rozhodně potěší. Práce s plynulejším displejem je totiž bezesporu pohodlnější a pokud například uživatel hraje hry, vyšší obnovovací frekvenci velmi ocení. Hodit se ale může například i střihačům videí a tak podobně. Uplatnění tedy rozhodně najde bez problému. Na potvrzení či naopak vyvrácení této novinky si nicméně budeme muset počkat až do příštího pondělí.

