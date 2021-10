Pokud sledujete pravidelně náš magazín, tak vám zajisté před několika dny neunikl článek, ve kterém jsme se společně podívali na jednu z dalších funkcí, které jsou součástí iOS 15. Konkrétně se jednalo o Zvuky na pozadí, díky kterým si můžete, jak už název napovídá, nechat přehrát určité zvuky na pozadí. Pokud jste si takové zvuky chtěli přehrát v minulosti, tak bylo nutné stažení nějaké aplikace třetí strany, která přehrávání zvuků na pozadí umožnila. Jediným problémem nativních zvuků na pozadí je, že si u nich nemůžete klasickým způsobem nastavit, po jaké době se mají vypnout. Proto jsme se rozhodli zakročit.

Jak na iPhone nastavit časovač pro Zvuky na pozadí

Jestliže jste si funkci Zvuky na pozadí z iOS 15 oblíbili a nevíte, jakým způsobem lze u nich nastavit vypnutí po určité době, tak rozhodně nejste jediní. Ve výchozím nastavení zmíněná funkce takovou možností nedisponuje. Naštěstí je ale již delší dobu součástí operačního systému iOS aplikace Zkratky, ve které si můžete „naprogramovat“ různé činnosti a zjednodušit si je. V této aplikaci jsme tedy přímo pro naše čtenáře vytvořili zkratku, díky které je možné si u zvuků na pozadí nastavit, po jaké době se mají vypnout. Instalaci zkratky provedete následovně:

Prvně je nutné, abyste v Safari na vašem iPhonu klepnuli na tento odkaz .

. Jakmile tak učiníte, tak níže stiskněte tlačítko Použít zkratku.

Následně se ocitnete v rozhraní aplikace Zkratky, kde dole klepněte na Přidat zkratku.

Tímto se zkratka přidá do galerie se všemi ostatními zkratkami.

Pro přidání na plochu u ní klepněte na ikonu tří teček.

u ní klepněte na Následně ve spodní části obrazovky stiskněte ikonu sdílení.

Jakmile tak učiníte, tak z menu vyberte možnost Přidat na plochu.

Nakonec stačí klepnout vpravo nahoře na Přidat.

Tímto se zkratka objeví na ploše . Spustit ji můžete klepnutím.

. Spustit ji můžete Po spuštění už si stačí zvolit zvuk, hlasitost a dobu přehrávání.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na iPhonu s iOS 15 nastavit, po jak dlouhé době se má přehrávání zvuků na pozadí deaktivovat. To se hodí především těm jedincům, kteří jsou zvyklí zvuky na pozadí poslouchat před spaním. Bez této zkratky by jim totiž zvuky na pozadí hrály celou noc, a to do té doby, dokud by je ručně nevypnuli, například po vzbuzení anebo až ráno. Pokud byste chtěli zvuky na pozadí předčasně vypnout, tak stačí přejít do ovládacího centra, kde klepněte na ikonu Sluchu a níže proveďte vypnutí.