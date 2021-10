Apple představil aktuálně nejnovější operační systémy zhruba v polovině letošního roku. Konkrétně se jedná o iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto systémy byly až donedávna k dispozici pouze v rámci beta verzí, což se ale s vydáním verzí pro širokou veřejnost konečně změnilo, tedy kromě macOS 12 Monterey – ten přijde pro veřejnost až později. Součástí všech nových systémů je nespočet nových funkcí, které rozhodně stojí za to, a na které se velmi jednoduše zvyká. Na našem magazínu se těmto novinkám a vylepšením neustále věnujeme a tento článek nebude výjimkou.

Jak na iPhone spustit přehrávání uklidňujících zvuků na pozadí

Pokud vlastníte iPhone s nainstalovaným iOS 15, tak by se vám mohla hodit informace o tom, že si můžete kdykoliv a kdekoliv spustit přehrávání uklidňujících zvuků na pozadí. Asi každý z nás má nějaký oblíbený zvuk, který nás dokáže uklidnit – pro někoho je to zvuk vysavače, pro někoho oceánu či deště a pro dalšího zase šum. Až doposud jste si tyto zvuky mohli užít pouze v rámci aplikací třetí strany, které už tedy v iOS 15 nejsou potřebné, tedy pokud vám stačí klasické zvuky. Pro spuštění přehrávání zvuků na iPhonu stačí postupovat následovně:

Prvně se v iOS 15 přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak níže rozklikněte Ovládací centrum.

Následně sjeďte opět níže, a to až ke kategorii Další ovládací prvky.

Zde najděte prvek Sluch, u kterého klepněte na zelenou ikonu +.

Pokud chcete změnit pořadí prvku, stačí jej chytnout a prstem přesunout.

Nyní na vašem iPhonu klasickým způsobem otevřete ovládací centrum: iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany displeje směrem nahoru; iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravé horní hrany displeje směrem dolů.

V ovládacím centru nalezněte a klepněte na přidaný prvek Sluch (ikona ucha).

Pak se zobrazí veškeré možnosti spojené se sluchem. Klepněte na možnost Zvuky na pozadí.

Tímto se spustí přehrávání zvuku. Opětovným klepnutím si zvuk můžete vybrat, nastavit můžete i hlasitost.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na vašem iPhonu s iOS 15 rychle a jednoduše spustit přehrávání uklidňujících zvuků na pozadí. Nutno zmínit, že první část návodu, ve které je nutné přidat prvek Sluch do ovládacího centra, provedete jen jednou a následně už prvek v ovládacím centru zůstane. Co se dostupných zvuků týče, tak si můžete vybrat vyvážený šum, vysoký šum, hluboký šum, oceán, déšť a potok. Po prvním spuštění určitého zvuku dojde k jeho stažení do paměti zařízení. Kompletní nastavení a rozhraní pro zvuky na pozadí najdete v Nastavení -> Zpřístupnění -> Audiovizuální pomůcky -> Zvuky na pozadí.