Naše první dojmy z iPhone 13 Pro Max: Gigant, který baví

Před malou chvílí jste si mohli na našem portálu přečíst unboxing třetího iPhonu, který dnes dorazil do naší redakce, a nyní vám z něj naservíruji mé první dojmy. Jasně, telefon je sice „jen“ zvětšenou verzí iPhonu 13 Pro, ale protože je v předobjednávkách dle dostupných informací extrémně silný, zaslouží si zcela určitě samostatný článek.

Do redakce nám dorazil iPhone 13 Pro Max konkrétně v horsky modré barevné variantě, která je asi tou nejzajímavější, kterou Apple letos představil. Přiznám se, že zprvu mě přespříliš tato barevná varianta neoslovila, ale postupem času se mi začala líbit víc a víc a když jí dnes konečně vidím naživo, jsem z ní vcelku nadšený. Oproti produktovým fotkám je o poznání tmavší a navíc s nádechem do šedé, takže nepůsobí až tak dětinským dojmem, jak by zřejmě při vyloženě světle modré působila. Hezký odstín pak mají i ocelové rámečky, které však bohužel trpí na stejný neduh jako v předešlých letech – tedy na extrémně jednoduché zachytávání otisků či různých čmouh na nich. Jelikož ale bude mít telefon stejně většina lidí v krytu, asi se nejedná o nic, z čeho by člověk vyloženě šílel.

Už u iPhonů 13 a 13 Pro mi přišel výřez v displeji oproti jeho předešlé verzi výrazně menší a v případě iPhonu 13 Pro Max se pak jedná o rozdíl ještě brutálnější. Na velkém displeji nový rozměr tohoto prvku vynikne totiž logicky ještě více a vy jej tak díky tomu i více oceníte. Opravdu mě ale mrzí, že se Apple nerozhodl lépe využít místo po jeho bocích a stavový řádek nevylepšil víc než jen novými designy ikonek pro polohové služby a tak podobně. Ale kdo ví, třeba to některý z budoucích updatů napraví.

Hodnotit obnovovací frekvenci displeje, jeho barvy či obecně věci, kterými disponuje řada 13 Pro je v tomto článku svým způsobem zbytečné – vše si to totiž můžete přečíst v prvních dojmech na iPhone 13 Pro, který nabízí totéž co iPhone 13 Pro Max. V čem se však telefony liší jsou rozměry a hmotnost. Zatímco v případě rozměrů si novinka oproti loňsku pohoršila jen minimálně, jelikož je o 0,25 milimetru tlustší, u hmotnosti narostla o dobrých 12 gramů. Že je to zanedbatelný rozdíl? Ano i ne. 12 gramů samo o sobě není skutečně nic, na druhou stranu ale na už tak těžkém a velkém telefonu tak úplně nepotěší, byť jsou oproti 12 Pro Max cítit minimálně. Větší baterie si holt vybrala svou daň.

Za sebou mám i první testy kinematografického režimu, makro režimu či filtrů. Přiznám se, že nejvíce mě asi uchvátil kinematografický režim, který natáčí opravdu působivé záběry a to de facto „z patra“. Pěkný záběr s ostřením na více předmětů totiž dokážete opravdu kdykoliv a kdekoliv – já to zkoušel třeba z pohovky mého obýváku, ze které jsem v rychlosti přepínal mezi ostřením ovladače k Xboxu, stativu, Xboxu a přítelkyní s tím, že rozostření bylo vždy povedené a přechody mezi jednotlivými předměty při ostření taktéž vypadaly skutečně dobře.

Co se týče makro fotografie, i zde si telefon zaslouží pochvalu. Vyfotil jsem sice zatím jen pár fotek, ale bohatě mi stačily na to, abych si ověřil, že je nové makro na iPhonu skutečně působivé a bude uživatele bavit. Ostření ultraširokoúhlého objektivu je rychlé a precizní, takže vám dovolí zachytit de facto cokoliv drobného velmi rychle. Nicméně hlubší průzkum fotoaparátu si nechám až do recenze v následujících dnech.

