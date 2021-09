Naše první dojmy z iPhone 13 Pro: Nenápadná vylepšení jakožto trefa do černého

Po seznámení se s červeným iPhonem 13 mi na stole leží další nedávno představený kousek – konkrétně bílý iPhone 13 Pro. Přiznám se, že ten je pro mě oproti klasické “třináctce” o poznání zajímavější, protože je de facto ztělesněním toho nejlepšího, co Apple v současnosti komerčně nabízí. Jaký tedy tento nový král světa smartphonů je?

Hodnotit design novinky mi přijde svým způsobem zvláštní – ostatně, stejně jako u iPhonu 13. Na první pohled se totiž jedná o iPhone 12 – tedy telefon s ostrými hranami, rovným displejem, matně opracovanými zády či vystouplým fotomodulem z nich. Zde musím říci, že uživatelům, kterým připadal fotomodul velký už v loňském roce, bude letošní model zřejmě zapovězený. Naživo totiž vypadá fotomodul na zádech telefonu snad ještě větší a mnohem vystouplejší než je vidět na fotkách, což upřímně trochu překvapilo i mě. Pro kvalitní fotky je ale holt potřeba něco obětovat.

Fotogalerie iPhone 13 Pro unboxing 1 iPhone 13 Pro unboxing 2 iPhone 13 Pro unboxing 3 iPhone 13 Pro unboxing 4 +4 Fotek iPhone 13 Pro unboxing 5 iPhone 13 Pro unboxing 6 iPhone 13 Pro unboxing 7 Vstoupit do galerie

Chmury z poměrně výrazného fotomodulu naštěstí hravě zažene displej, který je jednak jasnější než u předešlé generace, ale hlavně dostal konečně podporu vyšší obnovovací frekvence. Apple vsadil konkrétně na technologii ProMotion, kterou využívá i u svých iPadů a pod kterou skrývá variabilní obnovovací frekvenci displeje v rozsahu 10 až 120 Hz. To jinými slovy znamená, že se zobrazovaný obsah na displeji obnovuje různou rychlostí podle toho, co zrovna děláte. Když člověk scrolluje, obraz se obnovuje rychleji a díky tomu vypadá scrollování opravdu o poznání plynuleji. Když naopak nic neděláte, obnovovací frekvence se sníží a tím telefon šetří energii.

Na ProMotion jsem byl popravdě zvědavý nejvíce ze všech novinek, které iPhony 13 Pro nabízí a upřímně, opravdu mě oslovila. Plynulost displeje se totiž skutečně posunula na novou úroveň a používání telefonu je alespoň pro mne osobně tak nějak příjemnější. V jedné ze zahraničních recenzí jsem četl, že máte díky rychlejšímu displeji pocit, jako kdyby s vámi telefon daleko lépe interagoval a s potěšením musím říci, že tomu tak opravdu je. Telefon je totiž díky rychlejšímu displeji tak nějak živější a alespoň po pár minutách testování zkrátka zajímavější. Myslím si tedy, že zde důvod ke zklamání nenajde snad nikdo.

Když už jsme v předešlých řádcích načali jas, i za ten je třeba Apple pochválit. Oproti iPhonům 12 Pro si totiž novinka polepšila o dobrých 200 nitů, což je opravdu znát. Maximální jas je totiž skutečně poměrně brutální a nemám strach z toho, že by tedy byl displej telefonu byť jen trochu hůře čitelný na slunci. Strach pak nemám ani z toho, že byste si při přechodu z řady 12 Pro na 13 Pro nezvykli kvůli vyšší hmotnosti či hloubce. Novinka je sice o 16 gramů těžší a o 0,15 milimetru hlubší, ale abych byl upřímný, v ruce se jedná o hodnoty prakticky nezaznamenatelné. Tím nicméně nechci říci, že by byl 13 Pro lehký telefon. To totiž rozhodně není, byť oproti předešlé generaci až tak nepřibral.

Určitě vás zajímá i to, jak člověk vnímá výřez v displeji novinky. V tomto případě se budu opakovat a stejně jako u iPhonu 13 řeknu, že se jedná o skutečně super upgrade, který zkrátka potěší. Při zapnutém displeji působí výřez v něm snad ještě menším dojmem než který z něj má člověk z tiskových materiálů Applu a to se na něj koukám na 6,1” iPhonech. Jsem zvědavý, co na něj řeknu, až mi za pár minut dorazí iPhone 13 Pro Max a já se podrobněji podívám i na něj. Je nicméně škoda, že stavový řádek zvětšení prostoru vedle výřezu absolutně nereflektoval a stále v něm naleznete tytéž ikony jako u předešlých iPhonů. Pokud tyto řádky čte někdo z Applu, přimlouvám se za to, ať se zde v některé z budoucích updatů odehraje malá evoluce.

Fotogalerie iPhone 13 Pro prvni dojmy 1 iPhone 13 Pro prvni dojmy 2 iPhone 13 Pro prvni dojmy 3 iPhone 13 Pro prvni dojmy 4 +8 Fotek iPhone 13 Pro prvni dojmy 5 iPhone 13 Pro prvni dojmy 6 iPhone 13 Pro prvni dojmy 7 iPhone 13 Pro prvni dojmy 8 iPhone 13 Pro prvni dojmy 9 iPhone 13 Pro prvni dojmy 10 iPhone 13 Pro prvni dojmy 11 Vstoupit do galerie

Určitě vás zajímá, jak je na tom fotoaparát. S tím jsem si zatím hrál skutečně jen chvíli a abych byl upřímný, zatím se stále pokouším zavřít pusu. Skok, který se Applu podařil nejen mezi iPhony 12 a 13, ale celkově mezi iPhony dejme tomu z posledních pěti let udělat je naprosto epický a já opravdu jen žasnu a jsem zároveň zvědavý na to, co dostanu do rukou třeba za dalších pět let. Na trochu větší hodnocení budu ale potřebovat ještě chvíli času, takže jakmile si s foťákem pohraji více, tento článek zaktualizuji o pár mých postřehů a fotek, které budou stát alespoň trochu za to.

Jak tedy iPhone 13 Pro po chvíli v ruce zhodnotit? Jako kousek, který snad ani nedokáže člověka zklamat. Jasně, oproti iPhonům 12 Pro toho nepřináší přespříliš nového, ale i to málo se mi zatím jeví jako zatraceně dobré. Ať už se bavíme o famózním ProMotion displeji, příjemné designové úpravě ve formě menšího výřezu či o fotoaparátu, který je … no, zatím jej nechme ještě bez většího označení, jedná se o prvky, která zkrátka nadchnou. Na “první dobrou” tedy iPhone 13 Pro rozhodně obstál.