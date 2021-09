Na iPhony míří kolekce RPG ze stařičkého Game Boye od Square Enix

Jméno japonského vydavatele Square Enix skloňujeme v našich zprávičkách ze světa mobilního hraní relativně často. Společnost se nebojí svůj objemný katalog starších her postupem času přesouvat na malé obrazovky. Úspěch tak mezi hráči tento rok slavil například nyní již vybroušený remaster osmého dílu Final Fantasy nebo pixelové předělávky prvních čtyřech dílů ve stejné sérii. A že se Square Enix těžko odpoutává od své nejslavnější značky (ano, vím, že pod vydavatelství spadá i Tomb Raider), dokazuje i jejich čerstvě vydaná „novinka“. Do App Storu totiž dorazila kolekce tří RPG Collection of SaGa Final Fantasy Legend. V případě těchto her se ale Square Enix o žádný revoluční remaster nepokoušejí.

Podivné míchání názvů dvou RPG sérií v názvu je nutnost, díky které poznají znovuvydané hry publika na východě i na západě. Původní trojice her totiž představuje úvodní trilogii série SaGa, která byla ale při vydání v severní Americe a Evropě později z marketingových důvodů překřtěna na Final Fantasy Legend. V samotní kolekci pak najdete porty tří taktických RPG z dob prvního Game Boye. Připravte se tedy na autentický vizuál, který kdysi ohromoval na malinkých obrazovkách o pár pixelech. Dnes však spíše člověka donutí zapřemýšlet nad tím, kam mobilní hry za ta necelá tři desetiletí pokročily. Pokud se chcete odvážně vydat do herní minulosti, sbírku her můžete stahovat na App Storu za 499 korun.