Square Enix oznámilo nálož nových her pro iPhony

Hlavním tématem posledních dní je v herním průmyslu konference E3, na které velcí vydavatelé každý rok představují budoucí herní hity. Mezi velikány branže se občas dokáže vmísit i nějaká ta mobilní záležitost. Tento rok jsme se dočkali samotného segmentu o mobilním hraní na konferenci japonského Square Enix. Ten přinesl několik nových ukázek k již oznámeným hrám. Ty se nesly většinou v duchu pouhého pomrknutí směrem k fanouškům a ujištění, že se na hře stále pracujeme a můžeme se na ni v nejbližší budoucnosti těšit.

Kratičkých teaserů se tak dočkal například přejmenovaný Hitman Sniper: The Shadows, napjatě očekávaný charakteristicky japonsky podivný Nier: Reincarnation, který společně s ukázkou spustil i předregistraci na App Storu, nebo nové oznámení kolaborace mezi mobilním Final Fantasy a War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius. Jediným zcela novým projektem ovšem bylo znovuvydání prvních her ze série Final Fantasy v rámci iniciativy Pixel Remaster.

Prvních šest her z hlavní série Final Fantasy nebude k dispozici v jednom shrnujícím balíčku, budete si je muset znovu koupit všechny zvlášť. To je alespoň to jediné, co jsme se od Square Enix o chystaných remasterech dozvěděli. Upravené hry budou mít zřejmě sjednocený vizuální styl. Informaci, jestli ale vývojáři zasáhnou i do hratelnosti, můžeme zatím hledat leda tak v kávových sedlinách. Co se týče data vydání, musíme se spokojit s ledabylým „brzy“.