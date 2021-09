Do mobilní Magic Areny dorazila strašidelná sada s upíry a vlkodlaky

Legendární karetní hra Magic: the Gatehring se tento podzim vrací do strašidelného světa Innistradu. V něm se budou odehrávat rovnou dvě letošní sady, Ta první, Innistrad: Midnight Hunt, přitom do digitální verze hry dorazila již na konci minulého týdne. V Magic: the Gathering Arena tak nyní můžete pomoci vlkodlačí paní Arlinn Kord s hledáním starodávného artefaktu, který je pro ni jedinou šancí, jak zahnat blížící se noční můry. Do Innistradu se karetní hra vrací již potřetí, tím pádem tak narazíte na již známá témata a herní mechaniky. Celá sada se nese ve strašidelném, tentokrát lehce halloweenském duchu, na nových kartách tak potkáte spoustu vlkodlaků, upírů, zombíků a jiných podobných potvor.

Midnight Hunt obsahuje 277 karet, na nichž naleznete několik charakteristických mechanik. Vlkodlaci a jiné bytosti využívají zcela novou mechaniku dne a noci, kdy se v závislosti na tom, kolik aktivní hráč odehraje během svého kola kouzel, mění situace na celém bojišti. Další novinkou je mechanika Disturb, která oživuje vaše padlé vojáky z jejich hrobů ve formě pěkně naštvaných duchů. Lidští obyvatelé Innistradu pak drží při sobě a pomocí mechaniky Coven, která vyžaduje, abyste měli bytosti se třemi rozdílnými útoky, si přidávají různé bonusy. Nakonec můžete v nové sadě vidět návrat Flashbacku, který vám dovoluje znovu zahrát kouzla ze hřbitova. Již nyní si můžete novou sadu vyzkoušet například v zábavném draftu. Magic Arenu si můžete zdarma stáhnout na App Storu.