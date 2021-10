Na iPhony dorazilo originální RPG s upíry a vlkodlaky Heroes of the Dark

Původně mělo dorazit až na Halloween, dočkali jsme se ale o pár dní dříve. Na App Store dorazilo očekávané strategické RPG Heroes of the Dark. Strašidelná novinka francouzského Gameloftu zaujala místo dokonce i v zaříjové prezentaci Apple Keynote. Nyní se konečně můžete přesvědčit o tom, zdali si takovou pozici opravdu zasloužila.

Heores of the Dark v sobě kombinuje hned několik populárních fantastických konceptů. Ve světě hry se potkáte jak se steampunkovou civilizací lidí, tak i s národy krvežíznivých upírů a vlkodlaků. Tři frakce pak spolu svádí boj o jádro záhadně zničeného Měsíce. Kontrola nad ním má totiž jeho vlastníkovi přinést schopnost ovládat celý svět. Situaci ovšem komplikuje příliš mocný upíří císař. Právě toho se budete díky skládání co možná nejefektivnějších týmů různých hrdinů sesadit a přivést do originálního světa hry znovu status quo.

Pětičlenné týmy hrdinů se pak budou prát v taktických bitvách. Pro to, aby jste pak takové bojůvky vyhrávali, je třeba se spojit s některou z herních aliancí. Herní mapu si mezi sebe totiž dělí různé frakce a členství v některé z nich je takřka nutností. Heroes of the Dark si můžete z App Storu stáhnout zcela zdarma, ve hře vás ale vzhledem k její povaze čeká tuna mikrotransakcí.