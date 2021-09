Upíři, vlkodlaci a steampunk: Heni novinka pro iPhony láká na originální svět

Během úterní prezentace Applu, na které jsme se dočkali představení nejnovější řady produktů, se na obrazovkách po celém světě mihlo i několik nadcházejících her. Jednou z nich byla bojovka z předaleké galaxie Star Wars: Hunters, na kterou jsme se blíže podívali včera. Druhým ukázaným produktem bylo originální strategické RPG Heroes of the Dark. Vývojáři z francouzského Gameloftu v něm kombinují prvky z několika herních žánrů a hlavně přivádějí k sobě dvě neskutečně populární fantastické rasy – upíry a vlkodlaky. Společně s lidmi se pak porvou o osud světa inspirovaného viktoriánskou érou, ve kterém se budou pokoušet získat jádro záhadně zničeného Měsíce.

Vlkodlaci, upíři a ve steampunkově oblečení lidé tvoří na první pohled velmi nezvyklý koktejl. V samotné hře si pak budete sestavovat několikačlenné týmy hrdinů. Ty budete získávat v rámci příběhu i pomocí nákupu v aplikaci. Přesto že nejde z hlediska hratelnosti o žádnou novinku, Gameloft zřejmě své nadcházející hře hodně věří. Její nasazení do prezentace Applu doplňují slova z marketingových materiálů. Ty lákají hlavně na vysoké produkční hodnoty a skutečnost, že jde o zcela novou značku zasazenou v originálním světě. Těšíte se na Heroes of the Dark, nebo vás nestačili zatím ničím zaujmout? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.