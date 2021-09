Jak se připravit na příchod iOS 15

Již v pondělí se dočkáme příchodu veřejné plné verze operačního systému iOS 15. Na rozdíl od betaverzí bývá instalace plných verzí operačních systémů od Applu většinou naprosto bezproblémová, to ale neznamená, že by nebylo dobré se na ni pokud možno co nejllépe připravit. S naším dnešním návodem vám to jistě půjde skvěle.

Ověřte kompatibilitu

Zjištění, zda je vaše iOS zařízení vůbec kompatibilní s novou verzí operačního systému, je z pochopitelných důvodů nejdůležitější věcí. Nové operační systémy bývají někdy náročné na výkon a systémové prostředky daného zařízení, proto je logické, že Apple nezajišťuje iOS 15 kompatibilitu u všech svých zařízení. To, zda je váš telefon kompatibilní s připravovanou verzí iOS, můžete zjistit třeba tady. Ověřením kompatibility vašeho zařízení s novou verzí operačního systému iOS ale příprava pochopitelně nekončí.

Záloha – sázka na jistotu

Jakékoliv problémy, spojené s instalací plné verze operačního systému iOS 15, bývají opravdu jen velmi vzácné. Nikdo z nás ale určitě nechce riskovat případnou ztrátu dat nebo jiné problémy, proto je dobré v rámci přípravy raději také provést zálohu iOS zařízení. Pro ruční zálohu přes iCloud připojte svůj iPhone k Wi-Fi síti, spusťte Nastavení -> Panel s vaším jménem -> iCloud -> Záloha na iCloudu -> Zálohovat.

Uvolněte místo

Jedním z kroků, které bývají spojené s instalací hlavních aktualizací operačních systémů (nejen) od společnosti Apple, je uvolnění dostatečně velkého množství místa na úložišti vašeho zařízení. Nové verze operačních systémů bývají kromě jiného také často náročné na prostor, proto se ještě před samotnou instalací jistě vyplatí pořádně iPhone pročistit. Kromě smazání aplikací můžete také promazat staré zprávy a jejich přílohy, mediální soubory, sekvence nebo nepotřebné snímky obrazovky. Podrobný návod na očistu iPhonu zevnitř i zvenčí najdete zde.

Zjistěte, co vás čeká

Věříme, že většina z vás už si o chystaném iOS 15 nastudovala dostatek informací. Pokud máte pocit, že ve svém vzdělání máte stále ještě mezery, můžete si čekání na příchod této novinky zkrátit pročítáním našich článků a souhrnů o tom, jaké funkce, vylepšení a novinky vás čekají po instalaci operačního systému iOS 15. Všechny potřebné informace najdete například zde, pod článkem se zase můžete proklikat k dalším zajímavým informacím o tomto operačním systému.