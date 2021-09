Pár věcí, které se mi na první podzimní prezentaci a novinkách Applu nelíbily

První podzimní konferenci Applu máme úspěšně zasebou a je pomalu, ale jistě čas na menší rekapitulaci. Rozhodl jsem se ji rozdělit do dvou článků a protože sám bych chtěl nejdřív slyšet špatnou zprávu a až potom tu dobrou, tak pojďme začít tím, co mě letos na konferenci zklamalo. Berte to prosím pouze jako můj subjektivní pohled na věc s tím, že spousta lidí mohla prezentaci Applu vnímat zcela odlišně.

Samotná konference je poznamenaná aktuální situací, kvůli které se zkrátka již nějaký ten pátek nemůžeme setkat s bouřlivým potleskem fanoušků a novinářů. Za to pochopitelně nemůže Apple, ale kulisa, kterou mám neodmyslitelně spojenou s prezentacemi z dob Steva Jobse, je zkrátka nyní pryč a i když se Appel snaží sebevíc, za mě se mu ji nedaří nahradit. Konference byla za mě poněkud monotonní, chybělo ji nějaké vyvrcholení nebo zkrátka nějaké zvraty, u kterých jsme mohli hledět na monitory s otevřenou pusou. Apple dříve zval na jeviště vývojáře, kteří prezentovali, co je možné díky novým produktům dosáhnout. Vždy pak bylo vidět, že to, co prezentují by před rokem se starým iPhonem zkrátka nebylo možné. Ovšem v posledních letech ať vám ukáží cokoli, logicky si řeknete, že tohle přece dokázal již váš loňsky nebo předloňský telefon. Moment nadšení se tak vytratil a je to něco, co mi zkrátka chybí. Nic z toho, co nám aktuálně Apple ukazuje, nemá pro mě osobně ten známý „wow“ efekt.

Apple pro mě byl vždy o maličkostech o pár drobných vychytávkach, které však stály za to. Letos jsem měl pocit, že tam sice jsou vychytávky z loňského roku jako je MagSafe nebo 5G a tak podobně, ale Apple je nijak nevylepšil. Ano, byla by to možná pro někoho blbost a spousta lidí si řekne: „k čemu je dobré nabíjet místo 15W přes MagSafe 17,5W“, ale byla by to drobnost, která by zkrátka potěšila. Dřív jsme se setkali s tím, že měl iPhone lepší zvuk, lepší displej, lepší něco. Nyní je to jen o fotoaparátu a čipu, jehož výkon jediné k čemu potřebujeme je tak možná Cinematic Mode. Menší výřez je sice fajn, ale proč nám Apple nepřidal do stavového řádku informaci o procentech baterie nebo nám neřekl: „je tu menší výřez a využijete ho tak a tak“. Takto mám zkrátka pocit, že je tam menší výřez, ale nikdo moc neví, k čemu je to vlastně dobré.

Když zazněla na konferenci informace o tom, že iPhone 13 Pro vydrží o hodinu a půl déle než iPhone 12 Pro, přišlo mi to jako celkem malý rozdíl. Na druhou strnau, když se podíváte na web Applu, tak se dočtete, že rozdíl je násobně větší a že při drtivé většině činností, které Apple měří, je rozdíl ve výdrži o čtvrtinu, až třetinu větší než dřív. Zrovna tyto informace uměl vždy Apple a jeho zástupci dobře prodat, tentokrát však alespoň v mých očích vyzněly spíše jako zklamání, přitom se zdá, že v praxi vydrží nové modely opravdu o dost déle než předchozí verze.

Možná to někoho překvapí, ale z nových iPhone 13 Pro rozhodně nejsem zklamaný a to stejně platí i o iPhone 13. Nezklamal mě ani iPad mini, dokonce ani klasický iPad. Co jsem však nepochopil jsou Apple Watch. Produkt, který zřejmě Apple ani nedokáže zatím vyrábět tak, jak by potřeboval, protože na něj stále musíme čekat, produkt, který má starý čip a jediné, co vlastně přináší, je nepatrně větší displej. Proč vlastně nové Apple Watch vznikly a proč je Apple představil? Pro lidi, kteří mají předchozí verze než „šestky“? No ti si ale mohli doteď koupit právě „šestky“ a kdyby věděli, že nové Apple Watch přijdou až za dva roky, tak by si je koupili a dle reakcí v komentářích se do „sedmiček“ stejně nějak výrazně nepohrnou. Já sám nemám příliš v lásce vydávání nových iOS a MacOS každý rok, ale je to software, je zdarma a tak nám to tak nějak může být jedno. Ovšem v případě hardware, u kterého je vidět, že jej Apple vydal skutečně na sílu, jen aby něco vydal, mi to přijde trochu líto. Nebylo by lepší letos zkrátka vynechat?

poslední věc, která mě zklamala, je absence nové generace AirPods, ovšem na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že kromě prvních AirPods, se žádné jiné nikdy neobjevily na prezentaci a to dokonce ani AirPods Pro nebo AirPods Max. Apple dle všech možných spekulací a náznaků uvede AirPods 3. generace skutečně ještě letos, ale s největší pravděpodobností se tak stane pouze formou tiskové zprávy a zalistování do obchodů.

To je tak nějak vše, co mi utkvělo v hlavě s nějakým negativním dozvukem, zbytek produktů se mi skutečně líbil a podíváme se na ně v dalším článku, tentokrát již z toho pozitivního úhlo pohledu. Jaký je váš pocit z konference?