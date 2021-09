5 filmů na iTunes, které tento týden seženete výhodněji (18. 9. 2021 – 19.9.2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Dinosaurus

Objevte úžasnou směs filmové technologie a brilantního vypravěčství, jakou vám může přinést jen Disney! Počítačová animace byla tentokrát vsazena do skutečného prostředí pozůstatků panenské přírody na Zemi. Dinosaurus je pozoruhodným akčním příběhem dinosaurů, kteří musejí čelit velké výzvě. Přitom se naučí, že s odvahou, nadějí a věrností mohou překonat i ty největší překážky. Vydejte se o 65 milionů let zpátky v čase, do doby, kdy dinosauři obývali Zemi, a seznamte se s Aladarem, iguanodonem, který byl ještě jako nevylíhlé mládě souhrou náhod přemístěn daleko od své rodiny. Naštěstí se ovšem přímo z vajíčka dostal do milující péče rodinky lemurů, mezi kterými byli i rozumbrada Zini a starostlivá Plio. Když do pozemského ráje nečekaně dopadne obrovský meteorit a zničí jejich domov, musí se Aladar a jeho nová rodina přidat ke skupině dinosaurů a vydat se spolu s nimi na nebezpečnou cestu do zelených hnízdišť.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Dinosaurus pořídíte zde.

Souboj Titánů

Ve filmu Souboj Titánů staví boj o moc muže proti králům a krále proti bohům. Boj mezi bohy samotnými může zničit celý svět. Sam Worthington hraje řeckého hrdinu Persea v tomto velkolepém převyprávění klasického mýtu. Narozen z boha, ale vychován člověkem, Perseus je bezmocný při záchraně své rodiny ze spárů Háda, pomstychtivého boha podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se pro nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit Háda dřív, než se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat peklo na zemi. Spolu s dalšími neohroženými bojovníky se vydává na nebezpečnou cestu hluboko do zakázaných světů. Utká se s pekelnými démony a hrůzostrašnými příšerami. Zvítězí pouze, pokud přijme svou moc jako bůh, vzepře se svému osudu a půjde svou vlastní cestou.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Souboj Titánů pořídíte zde.

Dům voskových figurín

Skupina přátel na cestě na školní fotbalový zápas se stane obětí vražedné dvojice bratrů v opuštěném městečku. Přátelé zjistí, že psychotičtí sourozenci rozšířili hlavní místní atrakci – Dům voskových figurín – a vytvořili celé město plné voskem pokrytých těl nešťastných návštěvníků. Teď skupina musí najít cestu ven, než se její členové také stanou stálou expozicí v Domě voskových figurín.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Dům voskových figurín pořídíte zde.

Auta 3

Legendární závoďák Blesk McQueen (v původním znění Owen Wilson, v českém znění Richard Krajčo) z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit, a vzpomínky na báječného Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Auta 3 pořídíte zde.

Bezmocná

Patnáctiletá Cher je nejoblíbenější a nejznámější dívka na vysoké v Beverly Hills. Není to vůbec snadné, zvlášť, když Vám závidí intrikánští Bettiovi, vlezlí Barneyovi, plno ztroskotanců, co umí jen kouřit marihuanu, a učitelé, kteří hned píší domů, když nepřinesete úkol. Cher to však zvládá s přehledem a dokonce si najde i čas na nejrůznější zábavy. Její svět se však začne komplikovat, když do něho vstoupí kluci Baldwinovi: jeden je její nový spolužák, druhý neméně hezký, je bývalý nevlastní bratr. A Cher náhle zjistí, že když přijde láska, je proti ní…BEZMOCNÁ!

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina

Film Bezmocná pořídíte zde.