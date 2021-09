Vše, co jste chtěli vědět o Apple Watch Series 7

Ve včerejších večerních hodinách Apple konal Apple Event s názvem California Streaming. Vzhledem k tomu, že se jednalo o letošní první podzimní konferenci, tak jsme očekávali především příchod nových iPhonů, společně s dalšími zařízeními. A doopravdy jsme se dočkali. Apple představil nové iPhony 13 a 13 Pro, kromě nich přišel také s dvojicí nových iPadů a také Apple Watch Series 7. Jestliže se vám nová generace jablečných hodinek líbí a chcete o nich zjistit vše, co můžete, tak se vám bude hodit tento článek, ve kterém se na informace podíváme.

V hlavní roli větší displej

Letos většina z nás očekávala kompletní přepracování Apple Watch. Podle dostupných renderů a konceptů jsme se měli dočkat ostrých hran, stejně jako v případě iPadů či právě iPhonů. Nakonec se ale ukázalo, že tyto rendery nebyly správné. Apple totiž představil podobně zakulacené Apple Watch, což je na jednu stranu dobře, jelikož se hodinky nebudou zařezávat do zápěstí. Apple Watch Series 7 jsou samozřejmě nejpokročilejší a nejlepší hodinky v historii jablečné společnosti. Cílem Applu bylo, aby u Series 7 přišel s větším displejem, avšak se zachováním původní velikosti. Díky tomu se rámeček Apple Watch Series 7 zmenšil až o 40 %, díky čemuž displej hodinek vzrostl o téměř 20 % oproti předchozí generaci. A pokud bychom srovnali Series 7 se Series 3, tak je plocha obrazovky větší o 50 %.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Vůbec poprvé jsme se u jablečných hodinek dočkali funkce Always-On s příchodem Apple Watch Series 5. Zmíněnou funkcí samozřejmě disponují také Series 7, došlo však k velkému vylepšení. Pokud hodinky zrovna nepoužíváte, tak je v režimu Always-On zvýšen jas až o 70 %, takže vždy bez problému přečtete jakýkoliv obsah, i na slunci. Pokud jste „šikovní“, tak oceníte i větší odolnost proti prasknutí či jinému poničení displeje. Applu totiž nasadil až o 50 % tlustější sklo oproti předchozí generaci, šanci „přežití“ pak těmto hodinkám zvyšuje také plochá spodní hrana displeje. Dotykový snímače Apple Watch Series 7 je pak přímo součástí OLED panelu, čímž mohlo dojít ke snížení tloušťky samotného displeje a celkově hodinek.

Odolnost proti prachu a vodě

Apple Watch Series 7 jsou samozřejmě i nadále odolné proti prachu a vodě. V případě prachu určuje odolnost certifikace IP6X. Co se pak voděodolnosti týká, tak jsou Series 7 voděodolné až do hloubky 50 metrů, a to podle normy ISO 22810:2010. To znamená, že se dají využívat u hladiny, například při plavání v bazénu nebo v moři. Neměly by se ale používat při přístrojovém potápění, vodním lyžování a jiných aktivitách, při kterých se dostanou do kontaktu s rychle se pohybující vodou nebo do větších hloubek. Zkrátka a jednoduše, obyčejný smrtelník, který se nevěnuje vodním sportům, nemusí mít strach, že by došlo k poničení jeho Apple Watch Series 7.

Větší baterie Rychlejší nabíjení

Jablečné hodinky jsou již po dobu několika let kritizovány za nedostatečnou výdrž na jedno nabití. Všeobecně se uvádí, že Apple Watch na jedno nabití přežijí jeden den a před spánkem byste je měli ideálně nabít. Osobně si stojím z za tím, že pár desítek minut před spaním si na nabití Apple Watch rozhodně najdu a vzhledem k tomu, co vše tyto hodinky nabízí, si rozhodně neslibuji, že by měly vydržet měsíc. Pokud u Series 7 očekáváte větší baterii, tak se bohužel nedočkáte. Namísto toho ale Apple přepracoval nabíjecí systém. Díky tomu se hodinky zvládnou nabít až o 33 % rychleji. Za pouhých osm minut nabíjení jste tak schopni zajistit dostatek energie na osm hodin sledování spánku, během 45 minut nabíjení se pak baterie dobije až na 80 % své kapacity. Abyste tohle rychlonabíjení mohli využít, tak je nutné podle Applu použít rychlonabíjecí USB-C kabel. Myslím si, že 8 minut před spaním si na nabití hodinek najde už doopravdy každý.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zpracování a barvy

Apple Watch Series 7 přijdou ve dvou variantách zpracování – konkrétně se jedná o hliníkové a ocelové. Pokud očekáváte keramické či titanové zpracování, tak se o něm Apple při prezentaci nijak nezmínil. Prozatím jsou jisté pouze barevné varianty hliníkové verze – jedná se o hvězdné bílou, temně inkoustovou, zelenou, modrou a červenou (PRODUCT)RED. Barvy ocelové verze jisté nejsou, konkrétně Apple na svých stránkách vyobrazuje pouze zlatou verzi. Nejspíše se ale po vzoru předchozích generací dočkáme ještě šedé a stříbrné barvy. Velikost pouzdra má pak nové označení, a to 41 mm a 45 mm. Nutno zmínit, že veškeré předchozí řemínky budou se Series 7 plně kompatibilní.

A nic dalšího není známo…

Co se týče výkonu, tak jsme se nedozvěděli prakticky vůbec nic. Podle posledních dostupných informací však Apple nejspíše využil čip S6, který je součástí loňských Apple Watch Series 6. A je nutné zmínit, že čip S6 je poté pouze přejmenovaný čip S5 z Apple Watch Series 5. V tomto ohledu tedy žádnou revoluci nečekejte. Kromě výkonu nevíme nic ani o oficiálních rozměrech, váze, rozlišení displeje.

Cena a dostupnost

To je prozatím víceméně vše, co o Apple Watch Series 7 víme. Není jisté, kdy budou startovat předobjednávky, tak stejně není jisté, kdy budou startovat prodeje. Jablečná společnost konkrétně uvádí termín „už na podzim“, což je tedy relativně široký pojem. Doufejme tedy, že se dočkáme co nejdříve. Tak stejně nejsou jasné ani české ceny. Každopádně si můžeme z představení loňských Apple Watch Series 6 vyvodit, že letos budou stejné. Hliníková varianta ve velikosti 41 mm tak vyjde na 11 490 Kč, větší 45 mm varianta pak na 12 890 Kč.

