Jaký procesor skrývají Apple Watch Series 7? Odpověď vás překvapí

Okamžik, kdy Apple včera na své podzimní Keynote představil novou generaci svých chytrých hodinek Apple Watch, máme jistě všichni stále ještě v živé paměti. Určitě si vzpomínáte na to, jak Apple vychválil větší displej hodinek, který poskytuje dostatek prostoru pro plnohodnotnou klávesnici. Možná si vzpomenete na zmínky o výrazně rychlejším nabíjení nebo o delší výdrži baterie Apple Watch Series 7. Vzpomenete si ale, co Apple říkal o jejich výkonu a procesoru?

Fotogalerie Apple Watch Series 7 1 Apple Watch Series 7 2 Apple Watch Series 7 3 Apple Watch Series 7 4 +22 Fotek Apple Watch Series 7 5 Apple Watch Series 7 6 Apple Watch Series 7 7 Apple Watch Series 7 8 Apple Watch Series 7 9 Apple Watch Series 7 10 Apple Watch Series 7 11 Apple Watch Series 7 12 Apple Watch Series 7 13 Apple Watch Series 7 14 Apple Watch Series 7 15 Apple Watch Series 7 16 Apple Watch Series 7 17 Apple Watch Series 7 18 Apple Watch Series 7 19 Apple Watch Series 7 20 Apple Watch Series 7 21 Apple Watch Series 7 22 Apple Watch Series 7 23 Apple Watch Series 7 24 Apple Watch Series 7 25 Vstoupit do galerie

Apple na své letošní Keynote doslova básnil o funkcích a vlastnostech, kterými se mohou pochlubit nové Apple Watch Series 7. Vyzdvihl větší displej, mnohem vyšší odolnost, lepší baterii i rychlejší nabíjení. V průběhu Keynote ale trochu překvapivě nepadlo ani slovo o výkonu nové generace chytrých hodinek od Applu. To u cupertinské společnosti nebývá zvykem, naopak, Apple se vždy rád pochlubí tím, co všechno zvládají procesory jeho nových produktů, a jaký výkon tyto novinky nabízejí. Pokud zabrousíte na oficiální web společnosti Apple, o mnoho moudřejší v tomto směru bohužel také nebudete, protože o procesoru, kterým jsou osazené nové Apple Watch Series 7, zde překvapivě není ani zmínka. Vše tedy napovídalo tomu, že jsou Apple Watch Series 7 možná osazené stejným procesorem, jakým Apple vybavil předchozí generaci svých Apple Watch, tedy loňské Series 6. Definitivně to dnes potvrdil vývojář Steve Troughton-Smith, který uvedl, že podle nejnovější verze softwaru Xcode mají Apple Watch Series 7 stejné CPU jako předešlé Apple Watch Series 6. Čip, kterým jsou hodinky osazené, nese označení „t8301“, které se shoduje s označením SiP Apple S6. Vypadá to, že Apple skutečně vůbec poprvé ve své historii použil stejný čip ve dvou po sobě jdoucích generacích některého ze svých produktů.