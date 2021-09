Apple Watch 7 jsou tu!

Apple Watch 7 jsou oficiálně představeny. Stejně jako každý rok i letos Apple vydává své chytré hodinky v podobě Apple Watch. O letošním ročníku jsme mohli slyšet velkou řadu spekulací. Apple Watch Series 7 měly přijít s novými senzory, výkonnějším procesorem, novými velikostmi a lepší výdrží baterie. V průběhu čekání na tento model jsme mohli vidět i bláznivé fanouškovské koncepty, které myslely kupříkladu na Touch ID v displeji. Nic takového pochopitelně letos nepřicházelo v úvahu a v tomto směru nebyla ani žádná zmínka. Dnešek ale utíná veškeré spekulace, Apple Watch Series 7 jsou konečně zde. Níže se můžete podívat, zda splnila vaše očekávání.

Apple Watch 7 funkce

Při pohledu na nové hodinky vás ihned trknou do oka hranatější tvar, který dává vzpomenout na iPhony, iPad Air a další produkty. Je tedy hezké, že se společnost snaží sjednocovat i design. Hned v úvodu bylo řečeno, že jsou o 40 % tenčí než předešlá generace. Pokud se vám zdálo, že hodinky mají slabý jas, nová generace nabídne o 70 % zářivější displej.

Již několik měsíců můžeme slýchávat informace, že letos se dočkáme obměny velikostí ciferníků. Skutečně tomu tak je a Apple Watch Series 7 mění své velikosti ze 40 a 44mm na 41 a 45mm. Displej je větší, ovšem oficiální údaje zůstaly utajeny.

Jestliže se i zarytých jablíčkářů zeptáte na neduhy Apple Watch, pravděpodobně nejčastěji budou spílat slabé výdrži baterie. Bohužel spekulace se mýlily. Máme zde opět stejnou 18hodinovou výdrž baterie, ale Series 7 nabíjí se o 33% rychleji. Postačí pouhých 45 minut od 0 do 80%. 8 minut nabíjení vám postačí na 8 hodin sledování spánku.

Apple Watch pochopitelně nejsou pouze prodlouženou rukou smartphonu, ale především parťák pro zdravý životní styl. Vylepšení se tedy dočkaly taktéž senzory. Jste-li fanoušky jízdy na kole, nově budou reagovat na případný pád. taktéž nabídnou automatickou detekci pozastavení cvičení.

Jeden by si řekl, že pozadu nemohl zůstat ani procesor. Během keynote Apple o výkonu ale neřekl vůbec nic. Je tedy možné, že výkon bude stejný jako u předešlé generace.

Zlepšena byla také odolnost. Přední sklo je odolnější vůči prasknutí. Také je zde certifikace IP6X pro odolnost proti prachu a stále vodotěsnost WR50. Fanoušci barevných odstínů se dočkají nových barevných variant, a sice zelená, modrá, vesmírně šedá, červená, zlatá v hliníku. V oceli pak šedá, zlatá, stříbrná. Dočkáme se taktéž nových řemínků pro Nike, na nichž bude výraznější nápis společnosti Nike.

Apple Watch 7 cena

Pokud vás tyto hodinky během dnešní konference zaujaly, přirozeně vás bude zajímat cena. ta se pochopitelně odvíjí od použitého materiálu a velikosti ciferníku. Ceny Apple Watch Series 7 startují na 399 dolarech. Series 3 si drží cenu 199 dolarů. Apple Watch SE seženete za 279 dolarů.

Datum vydání Apple Watch 7

Je tomu několik týdnů, co zvěsti tvrdily, že výrobu Apple Watch Series 7 sužují problémy, což mělo mít za následek jejich pozdější dodání. Jen pár dní nazpět opět bylo vše jinak a věrohodné zdroje přišly s informací, že to Apple přeci jen zvládne v září. Zdá se, že Apple do spekulací opět hodil vidle. K dispozici mají být na podzim. Nic víc, nic míň. Jak se vám nové hodinky líbí?