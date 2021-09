Vše, co jste chtěli vědět o iPhone 13 Pro (Max)

Ve včerejších večerních hodinách proběhla letošní první podzimní konference, na kterou hromada jablíčkářů vždy čeká celý rok. Letos se naštěstí nekonalo žádné překvapení ani výjimka, což znamená, že Apple představil své nové chytré telefony v podobě iPhone 13 a 13 Pro. Slíbili jsme vám, že vás celou konferencí budeme provázet, a že se společně následně na všechny novinky podíváme do hloubky. Tento slib postupně plníme a v tomto článku se vrhneme na veškeré informace, které jste chtěli vědět o vlajkové lodi v podobě iPhone 13 Pro (Max).

Design a zpracování

Minulý rok jsme se dočkali kompletního přepracování designu iPhonů. U letošních modelů Apple po stránce zpracování žádné výrazné úpravy neprovedl. iPhony 13 jsou tedy i nadále zakulacené a mají ostré hrany, stejně jako flotila iPadů. Změn jsme se však dočkali v případě barevných zpracování. Vybrat si můžete celkově ze čtyř, a to grafitově šedé, zlaté, stříbrné a horsky modré. Celá zadní strana je vyhotovena z matně texturovaného skla a tělo jako takové je z nerezové oceli, stejně jako předchozí vlajkové modely.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Podíváme-li se na rozměry, tak zjistíme, že menší iPhone 13 Pro má 146,7 x 71,5 x 7,65 mm (VxŠxT). Větší bratříček v podobě iPhone 13 Pro Max se pak pochlubí rozměry 160,8 x 78,1 x 7,65 mm (VxŠxT). Hmotnost menšího modelu je 203 gramů, větší model má pak o 35 gramů více, tedy 238 gramů. Na levém boku se i nadále nachází tlačítka pro ovládání zvuku, na pravém boku najdete zapínací tlačítko. Na spodní straně se nachází otvory pro reproduktory a i nadále konektor Lightning, byť se ho Apple postupně snaží zbavovat. Samozřejmostí je pak ochrana proti prachu a vodě – ta je stanovena certifikací IP68 podle normy IEC 60529, což zaručuje „přežití“ až 30 minut v hloubce 6 metrů. Pamatujte však, že poškození vodou Apple nereklamuje.

Displej

Co se týče displeje, tak ten je, stejně jako v minulých letech, špičkový. Začneme menším modelem, který má OLED displej s označením Super Retina XDR o velikosti 6.1″. Rozlišení tohoto displeje je pak 2532 x 1170 pixelů, což stanovuje citlivost 460 PPI. Větší iPhone 13 Pro Max se pak chlubí taktéž OLED displejem s označením Super Retina XDR, úhlopříčka je však 6.7″, rozlišení 2778 x 1287 pixelů a citlivost 458 PPI. U obou displejů musíme zmínit podporu ProMotion, tedy adaptivní obnovovací frekvence, která se dokáže pozměnit v závislosti na prohlíženém obsahu, a to v rozsahu od 10 Hz do 120 Hz. Nechybí podpora HDR obsahu, funkce True Tone, širokého barevného rozsahu P3 či Haptic Touch. Kontrastní poměr je 2 000 000 : 1, maximální jas 1000 nitů, při HDR pak 1200 nitů.

Co se týče ochranného skla displeje, tak se jedná o Ceramic Shield, který Apple představil vloni. Tohle odolné sklo je obohaceno keramickými krystaly, které jsou nanášené při vysoké teplotě a zajišťují větší odolnost. V horní části nesmíme zapomenout na zmenšení Face ID, a to až o 20 %. Konkrétně je o mnoho užší, avšak v prvních srovnáních se ukázalo, že výřez decentně narostl v rámci své výšky.

Výkon

Naprosto všechny iPhony 13 disponují zbrusu novým procesorem A15 Bionic, který je ještě výkonnější než kdykoliv předtím. Tento čip pochází přímo z dílny kalifornského giganta a má celkově šest jader. Dvě jádra jsou výkonností, zbylá čtyři pak slouží jakožto úsporná. Počet jader GPU byl navýšen na pět a Neural Engine pro strojové učení pak disponuje šestnácti jádry. Čip A15 Bionic pohání celkově 15 miliard tranzistorů, díky čemuž je čip až o 50 % výkonnější než nejvýkonnější konkurence. Konkrétně Apple v rámci prezentace uvedl, že se konkurence prozatím nechytá ani na čipy, které Apple představil před dvěma lety. Co se týče kapacity paměti RAM, tak ta prozatím není jistá – samotný Apple ji neuvádí. Samozřejmostí je pak podpora 5G, které však v Česku prozatím tolik nevyužijeme.

Fotoaparát

Prakticky všichni výrobci chytrých telefonů se každým rokem snaží přijít s kompletně přepracovaným a revolučním fotoaparátem. Mnoho těchto výrobců se vrhá do závratných výšin stovek megapixelů, Apple však již po dobu několika let ukazuje, že v megapixelech se kouzlo rozhodně neskrývá. I nadále totiž využívá objektivy s „pouze“ 12 megapixely – i přesto ale stále plní vrchní pozice žebříčků srovnávacích testů fotoaparátů. Nutno podotknout, že letos jsou fotosoustavy iPhone 13 Pro i 13 Pro Max naprosto totožné a nevzniká tedy rozdíl jako tomu bylo u loňských modelů. Letošní fotosoustava Pro modelů tak disponuje třemi 12 Mpx objektivy, a to širokoúhlým, ultra-širokoúhlým a teleobjektivem. Širokoúhlý objektiv má pak clonu f/1.5, ultra-širokoúhlý f/1.8 a teleobjektiv f/2.8.

Při využití ultra-širokoúhlého objektivu se můžete těšit až na 120° zorné pole, díky teleobjektivu je pak možné docílit až 3x optického přiblížení. O kvalitní noční portréty se pak stará LiDAR skener. Samozřejmostí je podpora klasických portrétů, dvojitá stabilizace obrazu či možnost vytvoření panorama. Širokoúhlý objektiv pak nabízí optickou stabilizací obrazu, ultra-širokoúhlý a teleobjektiv pak dokonce dvojitou. O ještě lepší zaostření se u širokoúhlého objektivu stará funkce Focus Pixels, nechybí vylepšený noční režim, Deep Fusion, Smart HDR 4, možnost výběru fotografických stylů, makro fotografie, podpora Apple ProRAW a mnoho dalšího.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zajímavé změny se odehrály na poli natáčení videa. Nově totiž můžete využít Filmařský režim nahrávání videí s malou hloubkou ostrosti, a to v rozlišení 1080p při 30 FPS. Tento režim dokáže při natáčení videa jednoduše přeostřovat a měnit tak hloubku ostrosti. I nadále lze klasické video nahrávat v HDR Dolby Vision až ve 4K při 60 FPS, využít však můžete také nahrávání do ProRes, a to až v rozlišení 4K při 30 FPS (u základního modelu jen 1080p při 30 FPS). I zde se můžeme těšit na optickou stabilizaci, 3x přiblížení optickým zoomem a další funkce z minulých let, například zvukový zoom, True Tone blesk, QuickTake, zpomalené video v 1080p až při 240 FPS, časosběr a mnoho dalšího.

Přední fotoaparát

Změn se dočkal také přední fotoaparát. Nabízí rozlišení 12 Mpx a clonu f/2.2, společně s podporou portrétu, nočního režimu, Deep Fusion, Smart HDR 4, fotografických stylů, Smart HDR 4 a Apple ProRAW. Při nahrávání videa lze pak i zde využít Filmařský režim nahrávání videí s malou hloubkou ostrosti, a to až v rozlišení 1080p při 30 FPS. Klasické video lze nahrávat v HDR Dolby Vision až ve 4K při 60 FPS, ProRes video pak až ve 4K při 30 FPS (u základního modelu jen 1080p při 30 FPS). Nechybí zpomalené video ve 1080p při 120 FPS, QuickTake, stabilizace a další funkce z minulých let.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Nabíjení a baterie

Prozatím nevíme, jak velká baterie se skrývá v útrobách iPhonu 13 Pro (Max). Apple však v rámci technických specifikací uvádí výdrž baterie při konkrétních činnostech. U iPhone 13 Pro se při přehrávání videa dostaneme na 22 hodin, při streamování videa na 20 hodin a při přehrávání zvuku na 75 hodin. U většího modelu 13 Pro Max je pak výdrž při přehrávání videa až 28 hodin, při streamování videa až 25 hodin a při přehrávání zvuku až 95 hodin. Oba modely podporují MagSafe dobíjení výkonem 15 W, klasickým kabelem lze iPhony 13 Pro (Max) dobíjet až 20 W, díky čemuž získáte 50 % nabití za pouhých 30 minut.

Cena, úložiště, dostupnost

Líbí se vám nový iPhone 13 Pro (Max)? Pokud ano, tak vás zajisté zajímá cena, úložiště a dostupnost. Vybrat si můžete hned ze čtyř variant úložiště, a to 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB. V případě iPhonu 13 Pro jsou ceny 28 990 Kč, 31 990 Kč, 38 190 Kč a 44 390 Kč. Jestliže byste chtěli sáhnout po iPhone 13 Pro Max, tak jsou ceny 31 990 Kč, 34 990 Kč, 41 190 Kč a 47 390 Kč. Předobjednávky obou nových vrcholných modelů startují již 17. září ve 14:00. Start prodejů je pak stanoven na 24. září – v tento den se také objeví první kusy nových iPhonů v rukách svých majitelů.

