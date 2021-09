V reklamě od Applu na iPhone 13 si opět zahráli Češi, v Česku se i natáčelo

Již hodněkrát jsme na stránkách LsA psali o tom, že si v reklamách společnosti Apple zahrály buďto tuzemské lokace, nebo přímo Češi – ať už to byli herci, jiní umělci, nebo třeba kompars. Česká stopa nechyběla ani v jablečných reklamách, které byly odvysílány v průběhu včerejší Keynote. Koho jsme mohli vidět tentokrát?

Při včerejší Keynote byl kromě jiného odvysílán také reklamní spot s názvem Whodunnit. Jeho cílem bylo propagovat funkci Cinematic Mode, díky které umí iPhone při natáčení videa automaticky měnit zaostření podle toho, kam zrovna míří kamera iPhonu. Již první záběry této krátké reklamní detektivky mohly v řadě Čechů vyvolat nadšení – nachází se na nich totiž zámek Průhonice a Podzámecký rybník v průhonickém parku, který je mimochodem také zapsán do světového dědictví UNESCO. Po úvodních záběrech se kamera přesouvá do jedné ze zámeckých místností, kde probíhá vyšetřování. V této místnosti se nachází skupinka lidí, a pozornější diváci si určitě již při Keynote všimli, že ženu v červených šatech ztvárnila československá herečka, šperkařka a spisovatelka Vlastina Svátková. Herec, ztvárňující muže, který těsně před koncem reklamního spotu skončí spoutaný za zadním sedadle policejního vozu, zase účinkoval například v reklamním spotu na minerální vodu Mattoni. Apple u nás v minulosti natáčel například vánoční reklamy, české lokace si „zahrály“ třeba také v reklamním spotu na iPhone XR. Všimli jste si dalších českých účinkujících nebo lokací v reklamách od Applu? Dejte nám vědět do komentářů.