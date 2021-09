Bloomberg: Těchto 5 věcí můžete 100% očekávat od iPhonů 13 (Pro)

Zítřejší představení iPhonů 13 (Pro) bude s trochou nadsázky víceméně formalita. O novinkách toho totiž již nyní víme tolik, že nás snad Apple nemá zítra ani čím překvapit. S pěti novinkami, kterých se na úterní Keynote 100% dočkáme, přišel nyní i Bloomberg, jehož zdroje patří mezi ty nejpřesnější vůbec, díky čemuž se tak dají jeho zprávy považovat víceméně za naprosto pravdivé. Co nás tedy čeká?

První věcí, se kterou máme jistojistě u novinek počítat, je zachování designu z loňských iPhonů 12 (Pro) spolu s výrazně užším výřezem v displeji, který jednak nebude působit tak rušivě a jednak uvolní mnoho místa ve stavovém řádku, který by se tak mohl s příchodem iOS 15 dočkat u novinek solidního upgradu. Navrátit by se do něj mohl například procentuální ukazatel stavu baterie, ale i celá řada dalších ikon, které se musely s příchodem výřezu poroučet.

Druhou jistotou jsou fotomoduly – v případě řady Pro nás čekají opět tři objektivy ve složení širokoúhlý – ultraširokoúhlý – telebojektiv a u klasických iPhonů 13 pak dorazí opět “jen” širokoúhlý a ultarširokoúhlý objektiv. Třetí věcí, se kterou má svět počítat, je podpora portrétního režimu u videa, který rozmaže pozadí zaostřeného objektu a vytvoří tak iluzi natáčení na kvalitní filmové kamery. Kromě toho pak počítá Apple i s nasazením nových filtrů poháněných umělou inteligencí, které “překlopí” fotky do různých stylů, či s formátem ProRes i pro videa z iPhnů 13 Pro.

Čtvrtá jistota je nový čipset A15 Bionic, který má vycházet z jeho loňského předchůdce A14, ale díky vylepšenému výrobnímu procesu má opět solidně zrychlit. Jako pátou novinku, která jistojistě dorazí, pak Bloomberg uvedl nasazení LTPO displejů u iPhonů 13 Pro a 13 Pro Max, které zajistí vyšší obnovovací frekvenci a s trochou štěstí i Always-on režim.

Na potvrzení všech jistých věcí iPhonů 13 (Pro) si bude muset svět počkat do zítřejšího večera. Úderem 19. hodiny totiž odstartuje první podzimní Keynote, na které kalifornský gigant novou generaci svých telefonů světu velkolepě odhalí. Kromě nich pak přijde na konferenci řada i na AirPods 3. generace či Apple Watch Series 7.