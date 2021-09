7 věcí, které očekáváme od iPhonu 13 (mini)

První podzimní Keynote klepe na dveře a s ní i celá řada hardwaru, která by si na ní měla odbýt svou premiéru. V následujících dnech vám proto přineseme výčet těch nejpravděpodobnějších novinek, které si na tiskové konferenci Applu užijeme spolu s tím, co od nich očekáváme. Po včerejším článku točícím se kolem iPhonů 13 Pro (Max) se dnes zaměříme na další modelovou řadu iPhonů, kterou příští týden očekáváme – konkrétně pak iPhony 13 (mini).

“Jen” 60Hz displej

Jelikož budou iPhony 13 (mini) opět “jen” levnějšími sourozenci prémiových modelů z řady Pro, je potřeba počítat s tím, že budou v mnoha ohledech oproti nim okleštěny. Možná tím nejvýraznějším okleštěním pak bude ponechání stávající obnovovací frekvence 60Hz, která sice naprosté většině uživatelů dostačuje, avšak neužijete si na ní takovou plynulost obrazu jako právě se 120Hz. Zachování stávající obnovovací frekvence u řady 13 navíc prakticky vylučuje nasazení Always-on, jelikož pro to by musel Apple displeje přepracovat tak, aby umožňovaly obnovovací frekvenci snížit až na 1Hz, což se zcela určitě nestane.

Menší výřez v displeji

Zatímco s vyšší obnovovací frekvencí displeje nemá smysl u “třináctek” počítat, s menším výřezem v displeji už ano. Právě menší výřez má být totiž hlavním poznávacím znamením letošních iPhonů od loňské modelové řady. Zmenšení by pak mělo být prakticky stejné jako v případě iPhonů 13 Pro – tedy zhruba o třetinu, čímž vznikne ve stavovém řádku spousta volného místa využitelná pro nasazení nových ikon do něj. V úvahu připadá například návrat procentuálního ukazatele stavu baterie, se kterým se jablíčkáři po přechodu na iPhony s výřezem loučili jen stěží.

Stejné vylepšení fotoaparátu jako u řady 13 Pro

Jestli se něco v předešlých letech ukázalo jako víceméně jistota, pak to, že se Applu nechtějí dělat rozdíly v hardwaru ani softwaru jeho fotoaparátů. Jasně, řadě 13 bude i nadále chybět oproti 13 Pro teleobjektiv, ale to bude zřejmě zároveň jediná věc, ve které se modelové řady nebudou shodovat. Počítejte tedy s tím, že pokud zrovna focení přes teleobjektiv neholdujete, ale o kvalitní fotky vám jde, klidně budete moci zakoupit “jen” telefon z řady 13, jelikož by měl být fotograficky stejný.

Podstatně větší zlepšení výdrže baterie než u 13 Pro

U všech letošních iPhonů se očekává nasazení větších baterií a tedy i lepší výdrž baterie. Paradoxně nejvíce by z toho pak mohla těžit právě řada Pro, která nebude disponovat 120Hz displejem, ale zato dostane stejně energeticky nenáročný čipset či 5G modem jako iPhony 13 Pro. Podtrženo, sečteno – iPhony z řady 13 budou velmi pravděpodobně o poznání úspornější než je tomu letos, avšak nabídnou větší akumulátory. Jejich výdrž proto logicky nabobtná více než u řady Pro, u které jí bude srážet právě vyšší obnovovací frekvence displeje.

Nové barevné varianty

Předešlé roky nám ukázaly, že se Apple u levnější modelové řady svých iPhonů nebojí odvážnějších barev. S touto tradicí začal již v roce 2018 u iPhonů XR a pokračoval v roce 2019 u iPhonu 11 a loni u iPhonu 12. Stejný scénář se dá proto očekávat i letos u “třináctek”. Jakých barev se dočkáme, potažmo o jaké naopak přijdeme je nicméně v současnosti zcela nejasné a můžeme skutečně jen hádat, s čím se Apple vytasí. V barvách je totiž poměrně dost nepředvídatelný.

Vyšší úložiště v základu

Když Apple loni přišel u řady Pro s navýšením základního úložiště ze 64 na 128 GB, nejednoho jablíčkáře tím velmi potěšil. Stejný scénář proto letos očekáváme i u iPhonů 13, jelikož je tím Apple dokáže velmi zatraktivnit a tedy jim i zajistit zajímavější prodejní čísla. Pokud Apple k tomuto kroku u iPhonů 13 přistoupí, nebylo by překvapivé, kdyby se rozhodl zdvojnásobit znovu i základní úložiště u iPhonů 13 Pro. Přeci jen, prémiová řada by si asi zasloužila něco víc než jen 128 GB v základu.

Zachování ceny z loňska

Stejně jako v případě iPhonů 13 Pro, ani u klasických “třináctek” neočekáváme navýšení jejich ceny. Pravdou je, že u těchto modelů by jakékoliv čarování s cenou překvapilo vzhledem k tomu, kolik novinek přinesou (respektive jak málo) ještě mnohem víc než u prémiových iPhonů. Dnešní doba navíc není vyloženě ideální pro jakékoliv čachry s cenou.