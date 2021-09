9 věcí, které očekáváme od iPhonu 13 Pro (Max)

První podzimní Keynote klepe na dveře a s ní i celá řada hardwaru, která by si na ní měla odbýt svou premiéru. V následujících dnech vám proto přineseme výčet těch nejpravděpodobnějších novinek, které si na tiskové konferenci Applu užijeme spolu s tím, co od nich očekáváme. Začít pak nemůžeme samozřejmě ničím jiným, než králem celé konference – tedy iPhonem 13 Pro a potažmo jeho větší variantou 13 Pro Max.

Menší výřez v displeji

Relativně velký výřez v displeji iPhonů je trnem v oku mnoha uživatelů prakticky od jeho příchodu v roce 2017. O to větší nadšení vyvolaly letos zvěsti a jejich následná potvrzení točící se kolem zmenšení tohoto prvku. Ačkoliv bychom se měli dočkat úpravy „jen“ zhruba o třetinku, i ta jistojistě potěší. Výřez totiž díky ní lépe zapadne do displeje a zároveň uvolní místo ve stavovém řádku, které by mohl Apple využít třeba pro návrat procentuálního ukazatele baterie, který byl ještě donedávna pro iPhony naprosto ikonický.

Vyšší obnovovací frekvence a Always-on

S displejem se pojí i další vylepšení, které od iPhonů 13 Pro (Max) očekáváme. Po letech využívání stabilní 60Hz obnovovací frekvence bychom se totiž měli letos konečně dočkat nasazení variabilní obnovovací frekvence o rozsahu 1 až 120Hz. To jinými slovy znamená, že nás čeká jak plynulejší zobrazování pohyblivého obsahu na displeji telefonu, tak zřejmě i příchod Always-on režimu, díky kterému uvidíme i na uzamčené obrazovce iPhonu čas, datum a další základní upozornění. Nutno nicméně podotknout, že zatímco 120Hz obnovovací frekvence je de facto potvrzena, nasazení Always-on a tedy využití 1Hz obnovovací frekvence zatím tak úplně potvrzeno není. Bylo by však poměrně zvláštní, kdyby Apple tuto možnost v rukou měl, ale nevyužil ji.

Lepší výdrž baterie

Od iPhonů se každý rok očekává lepší výdrž baterie a ani letošek nemá být v tomto směru jiný. Prakticky všechny zdroje totiž svorně tvrdí, že se Apple rozhodl konečně vyslyšet volání svých uživatelů pro výraznějším prodloužení výdrže a do iPhonů 13 Pro nasadí akumulátory, které je udrží při životě o pár hodin déle. Daní za delší výdrž sice bude vyšší váha v kombinaci s větší tloušťkou, ale nebude se jednat o žádný extrém, který by využitelnost iPhonů vyloženě zlikvidoval. V tuto chvíli ale bohužel nevíme, o jak výrazném prodloužení baterie se nyní bavíme.

Kvalitnější fotoaparát

Nezařadit do našich očekávání kvalitnější fotoaparát by byl jak hřích, tak vlastně i naše hloupost. Právě zlepšování kvality fotoaparátu je totiž každoroční stálicí mezi vylepšeními iPhonů a ani letošek nebude v tomto směru zcela určitě jiný. Co přesně si pro nás Apple připraví sice zatím s jistotou říci nelze, šušká se však například o výrazném vylepšení nočního režimu, nasazení režimu pro astrofotky, podpoře portrétního režimu při natáčení videa a samozřejmě zlepšení snímání detailů a tak podobně. Zkrátka a dobře, opět toho má být plno a vše náramně zajímavé.

Vyšší výkon

Stejně jako fotoaparát, je i vyšší výkon naprostou stálicí mezi vylepšeními iPhonů. Ačkoliv ještě před pár měsíci někteří jablíčkáři věřili tomu, že se ve „třináctkách“ objeví čipy M1, díky spoustě úniků z dodavatelského řetězce je nyní prakticky jasné, že se dočkáme jako již tradičně nasazení čipů řady A – konkrétně pak A15. Ty by měly být z hlediska výkonu o 15 až 20 % lepší než je jejich předešlá generace a hlavně by měly být i méně energeticky náročné, což se pozitivně podepíše na celkové výdrži novinek. Zde je však důležité podotknout, že co dokáže Apple ušetřit na procesoru, to může ztratit na vyšší obnovovací frekvenci displeje. Bylo by proto pošetilé si myslet, že se výdrž iPhonů díky řadě „prodlužováků“ například zdvojnásobí.

Podpora rychlejšího nabíjení

V rychlosti nabíjení a to jak kabelového, tak bezdrátového, mají iPhony dlouhodobě oproti konkurenci velké rezervy. I ty by se ale měly letos alespoň částečně zmenšit, protože Apple u „třináctek“ údajně počítá s navýšením maximální rychlosti a to minimálně kabelového nabíjení. Ta by měla poposkočit snad „až“ na 25W, díky čemuž bychom tak měli být telefony schopni nabíjet o poznání rychleji, avšak samozřejmě za cenu rychlejšího opotřebení baterie. Co se pak týče bezdrátového nabíjení, u toho se zvýšení rychlosti neočekává, protože jsme se toho posledního dočkali teprve před rokem díky představení MagSafe.

Rychlejší mobilní data a WiFi

Dalším velmi pravděpodobným vylepšením iPhonů 13 Pro, na kterém se shoduje celá řada leakerů, je zrychlení mobilního datového připojení i WiFi. Apple totiž rok co rok do svých telefonů nasazuje nové datové modemy, které jsou jednak energeticky úspornější, ale taktéž právě rychlejší a neexistuje jediný důvod, aby totéž neučinil i letos. Zda se bude jednat o zrychlení skokové či jen o jednotky procent je ale v tuto chvíli velkou neznámou.

Nová barevná varianta

Rok co rok se Apple u nových iPhonů chlubí i novou barevnou variantou, kterou doplňuje léty prověřené klasiky a ani letos by tomu nemělo být jinak. Ke stříbrné, zlaté a tmavě šedé (která by měla být letos ještě tmavší) by totiž mohla přibýt bronzová, zlatorůžová a možná i nový odstín modré, kterým se loni trefil kalifornský gigant přímo do černého. Zda se dočkáme všech tří barev, nebo dá Apple nakonec přednost jen jedné z nich jako tomu bylo v předešlých letech je nicméně velkou neznámou.

Shodné ceny s loňskem

Zdražování nemá rád nikdo. Proto vás zcela určitě potěší to, že jej od letošních iPhonů stejně jako naprostá většina leakerů neočekáváme a to hned z několika důvodů. Svět jednak není vyloženě v době, kdy by se neměl bát „pustit korunu“ a jednak toho „třináctky“ zkrátka nepřinesou tolik, aby si u nich byl člověk schopen tak nějak obhájit to, že za ně platí více než tomu bylo za stejný model v loňském roce. Jinými slovy, základní 6,1″ 13 Pro začne na necelých 30 000 Kč, základní 13 Pro Max pak na necelých 34 000 Kč.