Od absence App Storu k Face ID: Evoluce iPhonů v kostce

Již v úterý se dočkáme představení zcela nových iPhonů, které jistě většina z nás netrpělivě očekává. První smartphone z dílny společnosti Apple spatřil světlo světa již v roce 2007. Pojďne si v dnešním článku ve stručnosti shrnout, jak probíhala evoluce iPhonů a jaké novinky jednotlivé modely přinesly.

Apple už řadu let představuje své iPhony v září, nebylo tomu tak ale od samého počátku. První iPhone byl představen počátkem ledna roku 2007. iPhone rozhodně nebyl prvním smartphonem na světě, byl ale v některých ohledech zkrátka jiný – nabídl například 3,5” multitouch displej a softwarovou klávesnici. První iPhone byl k dostání ve verzích s 4GB a 8GB úložiště a byl vybaven 2MP fotoaparátem. Běžel na něm operační systém iPhone OS. O rok později představil Apple svůj iPhone 2. generace, známý též jako iPhone 3G. Ten byl k dostání v 8GB a 16GB variantě a černé a bílé barvě, byl vybaven 2MP fotoaparátem, a jeho displej nabízel rozlišení 320 x 480 pixelů. iPhone 3G také nabídl mobilní verzi webového prohlížeče Safari, App Store a iTunes Music Store.

V roce 2009 představila společnost Apple svůj iPhone 3GS. Stejně jako iPhone 3G byl i tento model k dostání v černé a bílé barvě, varianty úložiště ale tentokrát činily 16GB a 32GB. Apple tento model propagoval jako svůj „nejrychlejší a nejvýkonnější iPhone vůbec“, k vylepšení došlo také u fotoaparátu, který nabídl 3MP a schopnost natáčení videa v 480p. V roce 2010 byl představen iPhone 4. Poprvé zde došlo k zásadní změně designu, kdy byly zaoblené tvary nahrazeny ostřejšími hranami. iPhone 4 byl vybaven Retina displejem s rozlišením 960 x 640 pixelů, prodával se v černé a bílé barvě a nabídl 16GB a 32GB úložiště. O rok později se představil iPhone 4S. Ten se po designové stránce příliš nelišil od svého předchůdce, na rozdíl do něj ale nabídl více variant úložiště (16GB, 32GB a 64GB) a disponoval také virtuální hlasovou asistentkou Siri. Byl vybaven 8MP zadním fotoaparátem, osazen čipem A5 od Applu, a opět se prodával v černé a bílé barvě.

O rok později Apple představil světu iPhone 5. U tohoto modelu došlo opět ke změně ve variantách úložiště, které nyní činily 16GB, 32GB a 64GB. iPhone 5 byl vybaven 4” Retina displejem, nabíjel se prostřednictvím Lightning konektoru (předchozí modely byly vybaveny 30pin konektorem), a nabídl také podporu LTE sítí. Oproti svým předchůdcům byl iPhone 5 vyšší a lehčí, k dostání byl v černé a bílé barevné variantě. V dalším roce představil Apple hned dva modely svých iPhonů – iPhone 5S a iPhone 5c. První jmenovaný byl k dostání v 16GB, 32GB a 64GB variantě, a uživatelé měli na výběr mezi zlatou, stříbrnou a vesmírně šedou variantou. Spolu s iPhonem 5S Apple představil také „nízkonákladový“ iPhone 5c, který byl k dostání v pěti barevných variantách u kterého na rozdíl od „hliníkové“ 5S převažoval plast.

K další změně v designu iPhonů došlo hned další rok. Apple tehdy představil iPhone 6 a 6 Plus, u kterých přistoupil nejenom ke změně tvaru, ale také ke znatelnému navýšení velikosti. iPhone 6 byl opatřen 4,7” displejem, úhlopříčka displeje u iPhonu 6 Plus činila 5,5 palce. V následujícím roce představila společnost Apple iPhony 6S a 6S Plus. Ty byly k dostání ve variantách úložiště 16GB, 64GB a 128GB, a v barvách Rose Gold, Gold, Space Grey a Silver. Tyto modely nabídly Touch ID nové generace, byly osazené procesorem A9 od Applu a disponovaly také funkcí 3D Touch.

V březnu roku 2016 představil Apple svůj iPhone SE. Svým designem připomínala tato novinka populární iPhone 5S, nabídla ale lepší výkon i pokročilejší hardware. iPhone SE byl k dostání ve zlaté, stříbrné, rose gold a vesmírně šedé variantě, byl osazen procesorem A9 a vybaven 12MP fotoaparátem. Tento drobný, ale výkonný smartphone si získal takovou popularitu, že uživatelé několik let volali po uvedení druhé generace. V témže roce Apple představil ještě dva další iPhony – 7 a 7 Plus. U nich byla charakteristická absence sluchátkového jacku, „plusová“ varianta pak ještě navíc nabídla vylepšený zadní fotoaparát s podporou portrétního režimu. Tyto iPhony byly osazené procesorem A10 od Applu a disponovaly odolností třídy IP67.

V době, kdy uplynulo deset let od uvedení prvního iPhonu, představila společnost Apple svůj „výroční“ iPhone X. Tento model byl vůbec prvním iPhonem, který nabídl funkci Face ID, chyběl u něj Home Button, a byl v horní části displeje opatřen výřezem. iPhone X byl osazen procesorem Apple A11 Bionic a byl k dostání ve vesmírně šedé a stříbrné variantě. Kromě tohoto modelu Apple představil také iPhone 8 a 8 Plus. Ty byly osazené procesorem Apple A11 Bionic, iPhone 8 Plus nabídl duální fotoaparát s podporou portrétního režimu, a oba modely byly k dostání ve variantách se 64GB, 128GB a 256GB úložiště. V následujícím roce se Apple u svých nových iPhonů opět vrátil k písmenu X v názvu, a představil modely XR, XS, XS Pro a XS Max. Nejdostupnější variantu představoval iPhone XR s procesorem Apple A12 Bionic, 6,1” Retina displejem a 12MP fotoaparátem. iPhone XS nabídl duální fotoaparát, procesor Apple A12 a varianty úložiště 64GB, 256GB a 512GB, iPhone XS Max se vyznačoval 6,5” Super Retina displejem a vylepšeným Face ID.

V následujícím roce se společnost Apple opět vrátila k číselnému označování svých smartphonů, a představila iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 byl osazen čipem Apple A13 Bionic a byl k dostání ve variantách 64GB, 128GB a 256GB úložiště. iPhone 11 se také jako první základní model dočkal duálního fotoaparátu. iPhone 11 Pro byl vybaven hned třemi typy zadního fotoaparátu a 5,85” OLED displejem, úhlopříčka displeje u modelu 11 Pro Max činila 6,46 palce. V roce 2020 si konečně přišli na své ti, kteří dlouho a neúspěšně volaii po druhé generaci iPhonu SE. iPhone SE 2020 s 4,7” Retina displejem byl osazen procesorem Apple A13 Bionic, vybaven 12MP fotoaparátem, a byl k dostání ve variantách s 64GB, 128GB a 256GB úložištěm. V tomto roce ale Apple pochopitelně nezapomněl ani na tradiční řadu svých iPhonů. iPhony 12, 12 mini, 12 Pro a 12 Pro Max se vyznačovaly ostřejšími hranami. Byly osazené šestijádrovým procesorem Apple A14 Bionic a v některých regionech nabídly podporu 5G sítí. Kromě klasického způsobu bylo možné tyto modely nabíjet také prostřednictvím MagSafe technologie.