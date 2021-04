Applu unikl další zajímavý detail iPhonů 13 Pro, zaručeně vás potěší

iPhony chystané pro letošní rok by se měly alespoň podle spousty uniklých informací dočkat celé řady vymodlených novinek. Jednou z nich je i navýšení obnovovací frekvence ze současných 60Hz na 120Hz u řady 13 Pro, díky čemuž bychom si měli užít zobrazování pohyblivého obsahu o poznání plynuleji než je tomu nyní. A právě o této novince před malou chvílí unikl Applu další velmi zajímavý detail, který nejednoho jablíčkáře lačnícího po letošních iPhonech zaručeně potěší.

Jedním z největších strašáků vyšší obnovovací frekvence displeje je navýšení celkové energetické spotřeby panelu, která by se negativně podepsala na celkové výdrži telefonu. Zdroje portálu DigiTimes pocházející přímo z dodavatelského řetězce displejů Applu (tedy zřejmě z řad Samsungu či LG) totiž tvrdí, že přestože budou mít displeje letošních iPhonů vyšší obnovovací frekvenci, díky přijetí energeticky šetrné technologie LTPO by měly mít o 15 až 20 % nižší spotřebu energie než současné panely. Když k tomu navíc přičteme nižší spotřebu energie čipsetu A15 Bionic, která se rovněž očekává, a nasazení větších baterií, mohli bychom se letos dočkat iPhonů se skutečně ohromující výdrží.

Odhalení nových iPhonů 13 a 13 Pro by mělo jako již tradičně proběhnout v průběhu letošního podzimu. Ačkoliv to ještě nedávno vypadalo na tradiční září, výrobci po celém světě se začínají čím dál více potýkat s extrémním nedostatkem spousty komponentů, která by mohla představení novinek opět o pár týdnů či v krajním případě měsíců odsunout. Do podzimu je nicméně ještě spousta času a světu tak nezbývá nic jiného než doufat, že bude komponentová krize co nevidět zažehnána.