Podívejte se, jak by vypadal iPhone 12 Pro v miniaturní verzi

Uživatelé dlouho volali po kompaktním iPhonu. Před vydáním iPhone SE 2. generace jsme nejčastěji mohli slyšet přání v podobě iPhonu SE 1.generace, do kterého by byl implementován displej s výřezem. Jak už ale víme, iPhone SE 2.generace dopadl jinak. Apple ale uživatele vyslyšel a u nejnovějších iPhonů přispěchal s iPhone 12 mini, který víceméně výše uvedené splňuje. Tento model ale bohužel na dračku příliš nejde, za což může pravděpodobně slabší baterie a vysoká cena. Na každý pád mini verze se máme dočkat i na podzim u iPhonů 13. Uvidíme tedy, co se změní. Jelikož byl malý iPhone dlouholetým přáním mnoha uživatelů, máme k dispozici i několik konceptů. Ten níže uvedený ukazuje „iPhone mini“. Jak by se vám takový smartphone s logem nakousnutého jablka zamlouval?