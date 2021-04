Uniklé schéma iPhonu 13 mini odhalilo nový vzhled jeho fotoaparátu

Apple chystá na letošek další malé fotoaparátové zemětřesení. Vyplývá to alespoň z uniklého schématu iPhonu 13 mini, které před pár desítkami minut zveřejnil na svém Twitteru v minulosti poměrně úspěšný leaker Karl Leuang. Jeho snímky zachycují konkrétně jinak uspořádané objektivy v klasickém čtvercovém modulu.

Jak můžete vidět na snímku výše, modul fotoaparátu iPhonu 13 mini je oproti tomu z iPhonu 12 mini o poznání větší, přičemž totéž platí i o samotných objektivech. Díky tomu bychom se tak měli dočkat lepších výsledků při focení i natáčení videa, což je rozhodně příjemná zpráva. Větší objektivy si nicméně vyžádají i mírné přepracování jejich umístění, kdy již nemohou být pod sebou, ale jsou v modulu nasazeny jakoby úhlopříčně. Apple tedy vsází na podobné řešení jako u iPhonů 11 Pro či 12 Pro. Stejné řešení jako iPhone 13mini pak nabídne zcela určitě i 6,1” iPhone 13. Co se týče iPhonů 13 Pro, i jejich moduly se mají zvětšit a to pravděpodobně tak, aby bez problému pojaly hned tři velké objektivy spolu s LiDAREM a dalšími prvky.

Novou generaci svých iPhonů má Apple představit jako již tradičně v průběhu letošního podzimu. Zatímco ještě nedávno se však zdroje shodovaly na tom, že se tak stane už klasicky v září, kvůli krizi s komponenty z posledních týdnů to vypadá, že by si mohl svět stejně jako v loňském roce počkat až do října či klidně do listopadu. Záležet bude nicméně na vývoji následujících týdnů a tom, zda se dodavatelský řetězec komponentů dokáže bez větších potíží znovu postavit na nohy a zajistit dostatek komponentů pro výrobu a dostatečné skladové zásoby telefonů při jejich uvedení na trh.