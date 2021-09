Létání s dronem v zahraničí: na co si dát pozor a jak zjistit, kde můžete létat

Povinosti majitele dronu v ČR/SR většina z lidí, kteří nějaký ten dron mají jakž takž ovládá. Ovšem létat okolo baráku vás brzo přestane bavit a tak věřím, že dřív nebo později vyrazíte se svým dronem na nějaký ten výlet nebo dovolenou. V každé zemi v Evropě platí jiná pravidla pro létání s dronem a zatímco ve Švýcarsku si můžete v rámci zdravého rozumu dělat téměř cokoli vás napadne, například v Rakousku si příliš nezalétáte. Zatímco jedny země řeší bezpečnost, druhé zase pro změnu řeší ochranu osobních údajů. Abyste nemuseli složitě hledat na Google, jaká pravidla platí v té či oné zemi, existuje oficiální web Evropské unie určený pro drony, kde najdete informace o všech zemích nejen EU, ale dokonce celé Evropy.

Na tomto webu jednak získáte velmi stručný přehled o tom, co smíte a nesmíte v dané zemi jako v celku, ale hlavně zde najdete to nejdůležitější a to jsou odkazy na oficiální letové mapy pro drony, které mají zpracované jednotlivé země. V těch pak snadno zjistíte, zda můžete létat tam, kde si představujete nebo máte smůlu. Já jsem řešil létání například ve Francii v Chamonix, kde sice létat můžete, ovšem nesmíte létat směrem nad Mont Blanc, ale pouze opačným směrem a navíc jen ve velmi omezené míře. Na druhou stranu, když dorazíte do 20 minut vzdáleného Švýcarska, můžete se s dronem opravdu vybláznit a nehrozí vám žádná pokuta.

Zcela základní informace o tom, kde můžete létat, vám dá aplikace DJI Fly, kterou používáte k řízení svého dronu. Ta vám na drtivé většině míst, kde to je zakázané a opravdu byste někoho mohli ohrozit vůbec nedovolí vzletět. Naopak vám však napíše, že v dané lokalitě je létání nejen povoleno, ale naopak se jedná dokonce o doporučenou lokalitu pro létání. Dejte si velmi dobrý pozor na to, kde létáte, protože pokuty ve většině evropských zemí jsou citelné pro každého. Nejprve se tedy podívejte na web Drone Rules, kde zjistíte základní informace o létání v dané zemi. Poté se přes tuto stránku proklikněte na Additional Informations a zde na oficiální stránku úřadu dané země, která se létání dronů věnuje. Na ní pak najdete mapu, podle které se stačí řídit. Jako poslední kontrolu pak použíjte těsně před letem samotnou mapu v aplikaci DJi Fly, která vám ukáže, v jaké oblasti se pohybujete.

Před letem si uvědomte, že jste dron zapínali naposledy v oblasti se zcela odlišným geomagnetickým polem a proto vždy před letem nejprve zkalibrujte kompas a až poté se pusťte do létání. Samozřejmě nezapomeňte mrknout také na aplikaci Solar Activity, abyste se vyvarovali létání v době geomagnetické bouře. Hlavně dávejte dobrý pozor, jednak je dron celkem drahá hračka, o kterou nechcete přijít, ale hlavně můžete dronem někomu nebo něčemu skutečně ublížit.