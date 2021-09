Stahujte: Ubisoft rozdává Far Cry 3 pro PC zcela zdarma

Herní série Far Cry se těší mezi hráči velké popularitě prakticky od svého vzniku. Ubisoft, který za ní stojí, si je tohoto faktu samozřejmě velmi dobře vědom a tuto popularitu se proto snaží udržovat či v lepším případě ještě přiživovat. Nevyužívá k tomu přitom jen nové díly, ale i ty starší. Před podzimním vydáním Far Cry 6 totiž začal nyní rozdávat zcela zdarma starší Far Cry 3.

Jelikož nechceme hru, která se i přes své stáří pyšní velmi pěknou grafikou, příběhově spoilerovat, prozradíme jen to, že máte-li rádi boj proti přesile na krásném tropickém ostrově, který skýtá mnoho možností postupu, budete z Far Cry 3 doslova u vytržení. Velmi povedený je i herní příběh, který vás zabaví na dlouhé hodiny hraní. Titul navíc není nikterak hardwarově náročný, díky čemuž si jej tak užijete i na slabších sestavách.

Ubisoft začal Far Cry 3 rozdávat včera s tím, že v tom má v plánu pokračovat až do soboty 11. září, konkrétně pak do 8:30 našeho času. Vyzvednutí probíhá standardně přes jeho klienta uPlay, přičemž samozřejmě si stačí hru jen přidat do knihovny a stáhnout kdykoliv později. Už kvůli tomu by byla proto škoda akce nyní nevyužít.

Far Cry 3 lze zdarma stáhnout zde