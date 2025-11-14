Stahujte: Ubisoft rozdává zdarma parádní AAA hru Immortals Fenyx Rising!

Nemáte plány na víkend? Pak už je dost možná máte. Ubisoft Connect má totiž za sebou pět let existence, což se rozhodl oslavit poměrně velkolepě. Na PC proto rozdává zdarma parádní akční adventuru Immortals Fenyx Rising.
K vyzvednutí stačí zamířit do Ubisoft Store nebo přímo do klienta Ubisoft Connect a hru si přidat do své knihovny. A pokud jste tuhle hru v době premiéry minuli, možná je ideální příležitost to konečně napravit. Immortals Fenyx Rising totiž v prosinci 2020 překvapil téměř celý herní svět. Kombinace řecké mytologie, chytrého humoru a vizuálu, který si klidně mohl půjčit Pixar, vytvořila titul, který působil svěže, ikonicky a hlavně nečekaně zábavně. Právě humor a hravá stylizace byly jedním z důvodů, proč se tehdy Fenyx Rising srovnával se sérií Zelda. Druhým byla promyšlená hratelnost plná svižného pohybu, průzkumu a soubojů, které stavěly na schopnostech od samotných bohů. Vývojáři lákají třeba na střety s ikonickými monstry, jako jsou Kyklop, Medúza nebo Minotaur, a kdo tuhle partičku někdy potkal, dobře ví, že jde o protivníky, kteří si řeknou o pořádnou dávku skillu.
Fotogalerie
Pokud tedy hledáte hru, která vás na dlouhé hodiny přenese do mytického Řecka a nabídne kombinaci dobrodružství, humoru a svěžího open-worldu, těžko byste si k výročí Ubisoftu přáli něco lepšího. A že je to teď zdarma? To už je jen taková drobná třešnička na dortu.