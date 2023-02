Far Cry 6 zdarma: Ubisoft rozdává na víkend jednu ze svých nejlepších her současnosti

Ještě nemáte plán na nadcházející víkend, respektive pak dny mezi 16. až 20. únorem? Pokud jste milovníky stříleček z pohledu první osoby, pak už jej máte. Ubisoft totiž v rámci své tradiční akce Free Weekend rozdává jednu ze svých nejlepších her současnosti ve formě Far Cry 6. Je-li vám tedy tato herní série blízká, či si zkrátka chcete pořádně zahrát a neutratit za titul ani korunu, máte nyní jedinečnou šanci tak učinit.

Jelikož nechceme spoilerovat, prozradíme jen to, že se ve hře vtělíte do kůže jednoho z vůdců povstalců bojujících proti režimu ve fiktivní zemi. Jak je již u série Far Cry zvykem, čeká vás ve hře spousta akce, která je navíc okořeněna krásným grafickým zpracováním. Užití si navíc můžete kromě klasických pozemních soubojů se zbraní v ruce i boje v autech či v letadlech. Zkrátka a dobře, je čím se zabavit – tím spíš, když je mapa Far Cry 6 vskutku velká. Jen myslete na to, že jakmile Free Weekend skončí, titul se opět „zamkne“ a abyste jej mohli hrát i nadále, bude třeba si jej koupit. Ubisoft nicméně nyní nabízí Far Cry 6 ve slušných slevách, díky čemuž je tak dostupnější než kdykoliv jindy. Co se pak týče akce jako takové, ta platí jak pro počítačové, tak i pro konzolové hráče.

Far Cry 6 lze stáhnout zdarma z Ubisoft Connect, Epic Store, PS Store a Microsoft Store