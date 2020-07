Stahujte zdarma: Ubisoft rozdává pro PC Watch_Dogs 2

Pokud jste příznivci počítačových akcí z pohledu 3. osoby, máme pro vás skvělou zprávu. Ubisoft se totiž rozhodl okořenit svým příznivcům léto a to hrou Watch_Dogs 2. Tu bude část dnešního večera rozdávat zcela zdarma.

Jak hru získat

Získání hry je tentokrát trochu složitější. Nestačí totiž jen dojít na určitou stránku, na ní dát Stahovat a hru poté nainstalovat. Abyste se totiž k Watch_Dogs 2 zdarma dostali, je nutné zhlédnout online prezentaci Ubisoftu, na které se dočkáme odhalení dalších detailů o novém Assassin’s Creed: Valhalla, Watch_Dogs: Legion či Hyper Scape. Ta startuje ve 21:00 našeho času a skončit by měla zhruba hodinu poté. Jakmile tuto podmínku splníte a prezentaci si užijete přes váš uplay, na kterém poběží, měli byste od Ubisoftu dostat možnost přidat si Watch_Dogs 2 zdarma do knihovny. Vyloučit v tuto chvíli nelze ani to, že se hra přidá v průběhu prezentace do vaší uplay knihovny automaticky. Ale pozor, podle dostupných informací bude možné hru zdarma získat skutečně jen po dobu prezentace, maximálně pak chvíli po ní.