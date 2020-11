Bylo jasné, že se dříve či později dočkáme dalšího dílu akční pecky Far Cry. Titul Far Cry 6 měl vyjít někdy mezi dubnem 2021 a březnem 2022. Jak to ale vypadá, Microsoft na svém obchodu ukázal přesné datum vydání, které by mělo být 26. května příštího roku. Ubisoft avšak žádné datum nepotvrdil, a tak čekáme, zda se tak v dohledné době stane. Těšíte se na další díl ze série Far Cry?