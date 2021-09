AirPods 3 se dočkají výrazně větší baterie, lepší zvuk však nečekejte

Příští týden bychom se měli na první podzimní Keynote Applu dočkat kromě odhalení nové generace iPhonů a Apple Watch i nových AirPods. Zatímco design třetí generace těchto sluchátek díky spoustě úniků známe již poměrně dobře, na větší únik technických specifikací jsme si museli počkat až do dneška. Postaral se o něj přesný leaker vystupující pod přezdívkou @PineLeaks.

Sluchátka, která budou svým designem výrazně připomínat AirPods Pro bez silikonových špuntů, se podle zdrojů leakera dočkají zhruba o 20 % větší baterie, díky čemuž se zhruba o pětinu prodlouží i jejich výdrž. Potěšující zprávou je rovněž to, že Apple končí s výrobou dvou verzí sluchátek, které se od sebe liší jen typem nabíjecího pouzdra, ale začne opět vyrábět jen jeden model disponující jedním typem nabíjecí krabičky – konkrétně pak typem s podporou bezdrátového nabíjení.

Zde však dobré zprávy bohužel končí. Pokud jste totiž doufali například v to, že se u AirPods 3 dočkáme výrazného zlepšení zvuku, máme pro vás špatnou zprávu. Zvukový projev sluchátek má být totiž víceméně stejný jako u nynější generace základních AirPods, byť by si měla být sluchátka jistější v basech a podání hloubek. O žádné terno se však jednat nemá, takže audiofilové z nových AirPods skákat do vzduchu opět nebudou.