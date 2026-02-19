AirPods Pro 3 dostanou vylepšenou verzi! Co nabídne?

Bezdrátová sluchátka AirPods Pro 3 jsou na trhu teprve pár měsíců, ale podle nejnovějších informací to vypadá, že Apple s nimi ještě zdaleka nekončí. Naopak. V zákulisí se mluví o tom, že firma chystá druhou, výrazně ambicióznější variantu AirPods Pro 3, která by měla dorazit ještě letos.
AI bude všude
Zásadní novinkou má být přítomnost infračervených (IR) kamer přímo ve sluchátkách. Ty by neměly sloužit k focení nebo natáčení, ale jako senzory pro nové funkce postavené na Apple Intelligence. Podle Marka Gurmana mají tyto externí kamery pomoci sluchátkům lépe chápat okolní svět a poskytovat uživateli kontextové informace. To zapadá do širší strategie Applu, který se snaží dostat AI funkce blíž k uživateli – nejen do telefonu nebo hodinek, ale i do zařízení, která má člověk neustále v uších.
Gesta rukou místo tlačítek?
Zajímavý je i další únik, podle kterého by prémiová verze AirPods Pro 3 mohla omezit nebo úplně odstranit tlaková tlačítka na nožkách sluchátek. Místo toho by Apple mohl vsadit na ovládání pomocí gest rukou, detekovaných právě pomocí IR kamer. Není ale vyloučeno, že Apple zachová obě možnosti současně, což by dávalo smysl vzhledem k rostoucímu počtu funkcí.
Po stránce zvuku, potlačení hluku i celkového designu by se nový model měl velmi blížit současným AirPods Pro 3. Rozdíl bude především ve funkcích a ceně. Apple tímto krokem zjevně kopíruje strategii z jiných produktových řad – nabídnout jednu „standardní“ verzi a jednu technologicky nabitější, ale dražší alternativu.
Myslím, že pokud Apple dokáže IR kamery smysluplně propojit s Apple Intelligence, může jít o jeden z nejzajímavějších posunů v kategorii sluchátek za poslední roky. Otázkou pak zůstává, kolik lidí bude ochotno si za tyto funkce připlatit. Technologicky to dává velký smysl a to hlavně pro uživatele v zemích, kde je Apple Intelligence podporována. U nás zřejmě budeme mít zatím smůlu.