AirPods Pro 3 jsou tak obrovský hit, že je Apple hned po představení zcela vyprodal!

Zaujaly vás nové AirPods Pro 3? Nejste sami! Tato sluchátka jsou totiž podle slov Applu obrovský hit, jehož popularita zaskočila dokonce i jej samotného. U příležitosti oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí se tak poměrně překvapivě přiznal k tomu, že podcenil, jak velký zájem budou nové AirPods Pro 3 po svém uvedení vzbuzovat. Poptávka po sluchátkách byla po zářijovém startu natolik silná, že Applu v prvních týdnech jednoduše došly kusy na skladě a nestíhal zásobovat trh.
Nedostatek AirPods Pro 3 na skladě potvrdil konkrétně nepřímo Tim Cook v rozhovoru pro Reuters, který vyšel společně se zveřejněním rekordních finančních výsledků Applu. Cook uvedl, že AirPods Pro 3 byly během čtvrtletí omezené dostupností a že nebýt problémů se zásobami, segment nositelné elektroniky, domácnosti a příslušenství by meziročně pravděpodobně rostl. Takto ale tento segment zaznamenal zhruba dvouprocentní pokles tržeb, který tak nemusí vypovídat o slabší poptávce, ale spíš o nedostatku zboží.
Jinými slovy, pokud by Apple dokázal lépe odhadnout zájem zákazníků a připravit větší množství kusů hned od začátku, mohl si připsat další růst i v oblasti, která jinak v poslední době spíš stagnuje. To samo o sobě naznačuje, jak silným produktem AirPods Pro 3 jsou. Ostatně, i my v redakci jsme dlouhé týdny po uvedení sledovali, jak mizerná dostupnost těchto sluchátek minimálně na českém trhu byla a že i ti největší tuzemští prodejci je neměli skladem. Světlou výjimkou byla tehdy Mobil Pohotovost, které se dařilo získávat poměrně značné množství kusů pro zákazníky brzy po představení. Třeba taková Alza byla ale vyprodaná mnoho týdnů.
Úspěchu sluchátek se přitom nelze divit. AirPods Pro 3 přinášejí výrazně lepší aktivní potlačení hluku, kvalitnější zvuk, delší výdrž na jedno nabití a nově také měření srdečního tepu při cvičení. Apple zapracoval i na ergonomii, zvýšil odolnost vůči vodě a přidal novou velikost nástavců XXS, díky čemuž sluchátka lépe sedí širšímu spektru uživatelů. V součtu tak jde o upgrade, který si očividně našel cestu k překvapivě velkému množství zákazníků.